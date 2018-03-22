В Ростове пройдет конференция SMART CITY

На конференции участники представят передовые практики муниципалитетов по преобразованию городской среды и опыт предприятий энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта по повышению эффективности совей деятельности с помощью умных решений. Кроме этого обсудят возможности учета и автоматизации в жилищном фонде и взаимодействию участников в рамках ГИС ЖКХ, сообщает «Ъ»

На мероприятии состоится пленарная дискуссия «Цифровая стратегия городских изменений». Ключевые вопросы будут про устойчивое развитие городов, как менять среду за счет вовлечения граждан в развитие города, инструменты финансирования smart-инициатив и другие.

Также пройдет сессия «Умные города: как преодолеть барьеры и начать внедрение технологий?». На не поговорят о том, какие технологии внедрены в городском хозяйстве, энергетике, транспорте и что остается новинкой, об экономике проектов внедрения умных решений в жилищном фонде, использование цифровых технологий в муниципальном управлении и другие темы.