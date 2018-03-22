Лондон — центр для отмывания денег против России

Когда премьер-министр Великобритании Тереза Мэй , развернувшая антироссийскую кампанию после отравления двойного агента Скрипаля и его дочери, утверждает, что Россия «нарушила суверенитет ее страны», ее следует спросить: какой суверенитет? Неужели Мэй не знает, что независимо от того факта, связана ли Россия и, следовательно, Путин с покушениями или попытками покушений в Великобритании, ее страна превратилась в базу для «изгнанников» из России?

Все злодеи и воры, бежавшие из РФ, — в Лондоне. И неудивительно, что британскую столицу называют «Лондонградом». Конечно, нет ничего противоестественного в том, что состоятельные россияне вкладывают инвестиции в Великобритании, но дело в том, что всех этих российских олигархов британское государство использует во всевозможных «операциях» против России. Россия / Путин — в погоне за убегающими деньгами. Путин это неоднократно говорил. Британское правительство постоянно отклоняло предложения России вести совместную работу в этом вопросе. Каждый российский «изгнанник» в Лондоне является отдельным инструментом «манипуляции» российской внутренней политикой.

Лондон: центр для отмывания денег

По данным организации «Трансперенси Интернешнл» (Transparency International), ежегодно в Лондоне отмывается порядка 23-57 миллиардов фунтов стерлингов. То есть Великобритания имеет дурную славу в этой сфере. Известно, что отмыванием грязных денег в Лондоне занимаются не только оппозиционные Путину россияне, но и некоторые представители верхушки российской администрации. Один из них — вице-премьер России Игорь Шувалов , у которого две квартиры в Лондоне стоимостью 15 миллионов долларов каждая.

Всем известен Роман Абрамович — олигарх, который многие годы жил в России, в прошлом был сторонником Путина, а затем перешел в стан оппозиции. Он владеет всемирно известным британским футбольным клубом «Челси» и живет напротив Кенсингтонского дворца, в доме стоимостью 163 миллиона долларов.

Богатые россияне стали выводить свои деньги в Великобританию с середины 1990-х годов. Приобретая собственность через анонимные компании, они вкладывали инвестиции в британские заморские территории, например, Виргинские острова. Исследование « Дойче банк », проведенное в 2015 году на основе данных центральных банков России и Великобритании, показало, что с 2006 года в Великобританию из России через секретные счета было переведено 129 миллиардов долларов.

Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году. В 2009 году бывший сотрудник КГБ Александр Лебедев и его сын Евгений купили акции одной из старейших лондонских газет «Ивнинг Стэндард» (Evening Standard). В последнее время богатые россияне создали сеть, обеспечивающую регулярное спонсирование Консервативной партии Великобритании . Кто, учитывая все это, может сказать, что у российских изгнанников нет такой силы, которая позволит вмешиваться из Лондона во внутреннюю политику России?

Великобритания — одна из самых слабых стран в сфере пресечения отмывания грязных денег. Считается, что в отношении иностранцев, покупающих недвижимость, не проводится должного расследования, а если проводится, то «правильных вопросов» не задают. Тереза Мэй, которая после получения поддержки США , а также Франции Германии , объявила о намерении применить санкции в отношении России, не может не знать, что эти санкции нанесут удар и по британской экономике. Или не думать о том, что крупнейшая британская нефтяная компания «Бритиш Петролеум» (British Petroleum) является акционером нефтяного гиганта «Роснефть» с 20%-ным пакетом.

Какие российские активы Тереза Мэй грозится заморозить? «Российские активы» в Великобритании — это собственность, недвижимость, капитал олигархов. Об этом идет речь? Большинство российских олигархов вложили инвестиции в самые богатые районы Лондона. У них есть собственность в таких необычайно богатых районах столицы, как Итон-сквер, Белгрейв-сквер. Кто сказал Терезе Мэй, что, если санкции будут действительно введены и наряду с российской официальной собственностью будет конфисковано имущество этих богачей, Россия пострадает от этого?

Великобритания: преступная страна

Известно, что финансовая сила российских олигархов используется против России. В Великобритании это знают все. Британское правительство якобы ведет «борьбу» против отмывания грязных денег. Недавно правительство начало расследование масштабной операции по отмыванию денег российского происхождения, в которой было задействовано 17 банков, в том числе такие крупные финансовые учреждения, как «Эйч-эс-би-си» (HSBC), «Ллойд» (Lloyds) и «Барклайс» (Barclays). Утверждалось, что предметом расследования стало почти 740 миллионов долларов. По некоторым оценкам, с 2010 по 2014 годы из России было выведено 20 миллиардов долларов. А кто-то называет цифру 80 миллиардов долларов.

Все деньги, поступившие в Великобританию из России, были получены незаконным путем. В этом расследовании фигурируют имена 500 человек. Большинство из них — российские оппозиционные олигархи, бывшие сотрудники Федеральной службы безопасности России . Британские официальные лица говорят, что Россия не помогает в расследовании, однако это грубая ложь. О том, что от России неоднократно поступали предостережения и запросы об оказании помощи в этом вопросе, писали даже британские газеты.

Грязные деньги в основном переводятся через сектор недвижимости. В сделках с акциями и облигациями становятся известны все личные сведения, включая гражданство. Но в секторе недвижимости такой прозрачности не требуется, поэтому деньги отмывать легче.

Большинство тех, кто выводит деньги из России в Великобританию, с одной стороны, гарантируют свое личное благополучие, с другой — проводят политическую деятельность против России. Если Россия и вправду «устраняет» оппозиционеров, проживающих в Великобритании, это, конечно, непростительно, но в таком случае возможность для этого дает сама Великобритания.

Это страна, которая использует российских олигархов против России. Россия неоднократно требовала от Великобритании объяснений относительно выведенных российских денег. Но получению ответов на ее вопросы мешали попытки «покушения» на бывших российских агентов на туманном Альбионе.

Великобритания никогда не упускала возможности ударить по России с помощью украденных олигархами денег.

Если действительно есть такое явление, как устранение, уничтожение агентов, и в этом виновен Путин, то Тереза Мэй, разумеется, соучастник преступления.