В апреле в Фучжоу пройдет 1-й саммит по строительству цифрового Китая

Пекин, 22 марта / Синьхуа / — 1-й саммит по строительству цифрового Китая пройдет с 22 по 24 апреля в городе Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР

Саммит пройдет под лозунгом «Стимулировать модернизацию за счет информатизации и форсировать строительство цифрового Китая».

Организаторами саммита выступят Государственная канцелярия интернет-информации, Госкомитет по делам развития и реформ, Министерство промышленности и информатизации и народное правительство провинции Фуцзянь.

Заместитель главы Государственной канцелярии интернет-информации Чжуан Жунвэнь на сегодняшней пресс-конференции назвал указанный саммит важной платформой для содействия строительству цифрового Китая.

По его словам, предстоящий саммит обещает стать площадкой обнародования политических установок, способствующих ускорению процесса информатизации в Китае, платформой демонстрации достижений в области развития электронного правительства и цифровой экономики, а также площадкой обмена мнениями по вопросам строительства цифрового Китая. -0-