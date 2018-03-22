Ещё
В апреле в Фучжоу пройдет 1-й саммит по строительству цифрового Китая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В апреле в Фучжоу пройдет 1-й саммит по строительству цифрового Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 22 марта /Синьхуа/ — 1-й саммит по строительству цифрового Китая пройдет с 22 по 24 апреля в городе Фучжоу, административном центре провинции Фуцзянь /Юго-Восточный Китай/. Об этом сообщили сегодня на пресс-конференции, организованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР.
Саммит пройдет под лозунгом «Стимулировать модернизацию за счет информатизации и форсировать строительство цифрового Китая».
Организаторами саммита выступят Государственная канцелярия интернет-информации, Госкомитет по делам развития и реформ, Министерство промышленности и информатизации и народное правительство провинции Фуцзянь.
Заместитель главы Государственной канцелярии интернет-информации Чжуан Жунвэнь на сегодняшней пресс-конференции назвал указанный саммит важной платформой для содействия строительству цифрового Китая.
По его словам, предстоящий саммит обещает стать площадкой обнародования политических установок, способствующих ускорению процесса информатизации в Китае, платформой демонстрации достижений в области развития электронного правительства и цифровой экономики, а также площадкой обмена мнениями по вопросам строительства цифрового Китая. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Молния: Председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно с Францией строить открытую систему мировой торговли Палестинское правительство национального согласия потребовало от ХАМАС передачи права управления сектором Газа Украина попросила Интерпол объявить в розыск заказчика убийства экс-депутата Госдумы РФ Д.Вороненкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Генсек НАТО призвал Россию к ответу359
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого242
С IKEA можно попрощаться18
Россиянам поднимут пенсии65
Матвиенко предложила отменить обязательное медстрахование58
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
00:29
Стало известно о состоянии Добронравова
Шоу-бизнес
01:23
Оценен риск половодья в столице
Погода Новости Москвы
01:04
Бывший муж преследует несчастную Максакову
Шоу-бизнес
03:55
Звезда «Дома-2» женится на пенсионерке
Шоу-бизнес
00:11
На химзаводе в Чехии произошел взрыв
Происшествия Катастрофы
03:37
Пушкина сообщила о внесении поправок о домогательствах
Политика
05:21
ЦИК не нашел нарушений, ставящих под сомнение выборы
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение