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Чтобы получить бессмертие, нужно умереть
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Чтобы получить бессмертие, нужно умереть 

Русская Семерка 7 часов назад
Фото: Русская Семерка
Двое выпускников Массачусетского технологического университета из Америки запустили уникальный стартап — они предлагают людям шанс обрести бессмертие. Роберт Макинтайр и Майкл Макканн основали компанию Nectome, которая занимается изучением мозговой деятельности, в частности, направлениями по сохранению и реконструкции мозга, сообщает Technologyreview.
Задумка в сохранении структуры мозга, вплоть до нейронных связей, с помощью высокотехнологичного бальзамирования (альдегид-стабилизированная криоконсервация). На сегодняшний день у изобретателей получилось сохранить мозг кролика с полным сохранением нейронных связей, за что выиграли научную премию Brain Preservation.
Стартаперы уверены, что в будущем ученые с помощью высоких технологий смогут провести перенос нейронной структуры в цифровой вид, и запустить «образ»мозга на компьютерном сервере, где человек, а точнее, его сознание, сможет снова существовать, общаться с людьми и испытывать эмоции и чувства, находясь в цифровом окружении.
— Наша миссия — идеально сохранить мозг, чтобы сохранить все воспоминания: от этой вашей любимой книги, до запаха яблочного пирога или ощущения холодного ветра на лице. — объяснил Роберт Макинтайр. — При нынешней скорости развития технологий в течение века мы прогнозируем появления технологий по «оцифровке» мозга, что сыграет на руку нашим клиентам.
Впрочем, у проекта есть один минус. Для того, чтобы получить образ своего сознания, человеку нужно… умереть. Да-да, в настоящее время процесс подразумевает смерть человека.
Компания пока ещё не работала с человеческим мозгом, однако в планах найти смертельно больного добровольца, которого от гибели спасает только медицинская поддержка. Предполагается, что через сонные артерии под анестезией ему введут бальзамирующий состав.
Впрочем, пока таких желающих не нашлось и препятствует этому не только их нежелание, но и юридическая сторона дела, ведь подобное делается впервые. Над этим сейчас работают юристы компаний.
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