АИБА запустила программу поддержки национальных федераций бокса

Международная ассоциация бокса (АИБА) объявила о запуске новой программы «Разнообразие в боксе» для всех своих 203 национальных федераций. Новая программа будет представлена в ближайшие месяцы после Внеочередного конгресса.

На нужды национальных федераций бокса ежегодно будет выделяться 1 миллион швейцарских франков. Для обеспечения удачного старта программы в первый год ее бюджет будет увеличен до 1,2 миллиона.

Все национальные федерации бокса — члены АИБА могут подать заявку на получение финансовой помощи за счет этой новой программы для осуществления проектов по самым различным направлениям.

— На Внеочередном конгрессе АИБА в январе все наши национальные федерации потребовали срочных и радикальных перемен, — сказал исполняющий обязанности президента АИБА Гафур Рахимов . — Мои коллеги по Исполнительному комитету и я внимательно выслушали их и решили двигаться вперед быстрыми и решительными шагами, уделяя особое внимание таким областям, как правильное управление, организационная этика и достижение разнообразия в боксе.

Я полностью осознаю тот факт, что АИБА нуждается в срочном реформировании во многих областях, и все национальные федерации АИБА могут быть уверены, что мои коллеги и я полностью привержены достижению улучшения во всех аспектах деятельности нашей организации и нашего спорта. Перед нами стоит много задач, и у нас мало времени для их осуществления, и именно поэтому руководство организации должно работать не покладая рук.