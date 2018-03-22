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Владимир Якушев и вице-президент «Ростелекома» обсудили развитие телекоммуникаций в Тюменской области
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Владимир Якушев и вице-президент «Ростелекома» обсудили развитие телекоммуникаций в Тюменской области 

РИА «ФедералПресс» 13 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе главы области, стороны обсудили возможности внедрения комплексных государственных информационных систем, охватывающих различные сферы жизни, в том числе и информационной системы «Центральный архив медицинских изображений» (ЦАМИ). Система позволяет проводить удаленные консультации специалистов по диагностическим изображениям.
«Тюменская область неплохо продвинулась в плане информатизации здравоохранения. Внедрение современных информационных технологий помогает эффективно решать проблемы, существующие в этой сфере. Создавать в лечебных учреждениях комфортные условия для пациентов и врачей, повышать качество медицинских услуг даже в отдаленных и небольших населенных пунктах, более широко применять возможности телемедицины, осваивать методики и технологии мирового уровня», — отметил Владимир Якушев.
Одним из направлений сотрудничества станет внедрение автоматизированных пунктов весогабаритного контроля на трассах, которые позволяют производить все измерения транспорта без остановки и снижения скорости.
«Главная цель цифровой экономики — достижение эффективности в управлении городом, регионом за счет развития и максимального использования современных технологий», — подчеркнул Сергей Гусев.
Как ранее писал «ФедералПресс», трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Министерством связи и массовых коммуникаций РФ, правительством Тюменской области и компанией «Ростелеком» было заключено в июне 2017 года.
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