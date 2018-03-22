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Жилье командированного сотрудника оплачено через онлайн-площадку, как отчитаться по расходам
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Жилье командированного сотрудника оплачено через онлайн-площадку, как отчитаться по расходам 

Время бухгалтера 13 часов назад
За консультацией Минфина обратилась компания, которая для размещения сотрудников в командировках использует арендуемые у частных собственников помещения. Посредником в таких контактах с наймодателями выступает интернет-площадка, предоставляющая услуги поиска, выбора, а также непосредственно онлайн-оплаты жилья. Главный вопрос, могут ли квитанция бронирования, распечатанная с сайта и выписка по банковской карте работника подтверждать командировочные расходы с точки зрения налога на прибыль.
Минфин отмечает, что по общему правилу, прописанному в НК РФ, затраты на командировки включаются в расходы предприятия. Издержки должны быть экономически целесообразны и подтверждены надлежаще оформленными документами.
При этом, отношения работодателя с командированным сотрудником регулирует Постановление Правительства РФ от 13.10.2008 № 749. В нем, в частности, сказано, что о потраченных в поездке средствах работник должен составить отчет и приложить к нему все подтверждающие документы.
Относительно транзакций с использованием банковских карт специалисты финансового ведомства сообщают, что доказательства таковых должны соответствовать Положению об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их использованием от 24.12.2004 № 266-П.
Соответственно, при наличии авансового отчета вернувшегося из командировки сотрудника с приложением документов по его затратам, оформленных с учетом норм перечисленных актов, расходы будут считаться подтвержденными.
ПИСЬМО Минфина РФ от 07.03.2018 № 03-03-06/1/14620
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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