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Мособлдума обратится к Д. Медведеву с просьбой отменить штрафы за нарушение ПДД для оперативных служб
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Мособлдума обратится к Д. Медведеву с просьбой отменить штрафы за нарушение ПДД для оперативных служб 

Агентство «Москва» 13 часов назад
Фото: РИАМО
Мособлдума отправит обращение к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о возможности рассмотреть внесения изменений в КоАП, исключающих привлечение к административной ответственности собственников транспортных средств, принадлежащих оперативным службам. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
«Проект обращения Мособлдумы к председателю правительства РФ Д. Медведеву подготовлен в связи с тем, что в настоящее время существует проблема вынесения большого количества постановлений об административных правонарушениях на основе автоматической фото— и видеофиксации на собственников транспортных средств, принадлежащих оперативным службам», — говорится в пояснительной записке к постановлению Мособлдумы об обращении к Д. Медведеву.
Отмечается, что только по Московской области фиксируется свыше 6 тыс. подобных правонарушений в год.
«Водители транспортных средств, принадлежащих оперативным службам, имеют право отступать от требований ряда разделов правил дорожного движения, однако, технические средства автоматической фото— и видеофиксации расценивают такие действия как нарушения водителями ПДД», — объясняется в документе.
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