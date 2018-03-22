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Минфин не увидел рисков появления «пузыря» на рынке потребительского кредитования
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Минфин не увидел рисков появления «пузыря» на рынке потребительского кредитования 

Ведомости 2 часа назад
Принятые в последние несколько лет меры «очень положительно» повлияли на сдерживание чрезмерного роста потребительского кредитования, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев. Он отметил, что не видит рисков образования «пузыря», передает «Интерфакс».
Моисеев напомнил о принятии нормативных актов, касающихся полной стоимости кредита и антиростовщической надбавки по займам. По большому счету, осталось ввести DTI (показатель долга к доходу), сказал Моисеев.
Кроме того, готовятся законопроекты о микрофинансовых организациях, отметил он. «Потому что мы понимаем, что они находятся в таком положении, когда позволяют (себе) не до конца выполнять нормы, которые возлагаются на банки. Если им что-то не нравится, они просто выходят за реестр и продолжают свою деятельность на нелегальной основе», — сказал Моисеев.
Рост кредитования населения в среду в Кремле обсудили президент России Владимир Путин и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Путин отметил, что некоторые эксперты проявляют обеспокоенность большим ростом потребительских кредитов. Греф в свою очередь ответил, что Сбербанк не видит «даже признаков возможности возникновения пузыря на рынке потребительского кредитования».
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