Минфин не увидел рисков появления «пузыря» на рынке потребительского кредитования

Принятые в последние несколько лет меры «очень положительно» повлияли на сдерживание чрезмерного роста потребительского кредитования, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев . Он отметил, что не видит рисков образования «пузыря», передает «Интерфакс»

Моисеев напомнил о принятии нормативных актов, касающихся полной стоимости кредита и антиростовщической надбавки по займам. По большому счету, осталось ввести DTI (показатель долга к доходу), сказал Моисеев.

Кроме того, готовятся законопроекты о микрофинансовых организациях, отметил он. «Потому что мы понимаем, что они находятся в таком положении, когда позволяют (себе) не до конца выполнять нормы, которые возлагаются на банки. Если им что-то не нравится, они просто выходят за реестр и продолжают свою деятельность на нелегальной основе», — сказал Моисеев.