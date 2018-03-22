Социальная часть Послания президента Федеральному Собранию может быть реализована при условии быстрого развития экономки, достичь темпов ее роста выше мировых реально, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Такое мнение она высказала в ходе заседания научно-экспертного совета, посвященного анализу основных положений Послания и разработке законодательных мер по их обеспечению.
Матвиенко отметила, что продвигаемая сенаторами концепция стандарта благополучия граждан хорошо соотносится с идеями Послания. Меры по обеспечению стандарта должны учитываться при бюджетном планировании, считает она. Среди этих мер — реализация программы «Десятилетие детства», поддержка многодетных семей, создание условий для активного долголетия людей старшего поколения, борьба с онкологическими заболеваниями, обеспечение населения жильем.
"Решить эти задачи можно только если будет мощный прорыв в развитии и темпы роста российской экономики будут выше мировых, такую задачу поставил президент", — отметила глава Совфеда. «Задача эта реализуема. Нет ничего нереализуемого. У страны такой потенциал, такие возможности, такие талантливые люди. Все это нужно поставить на службу стране», — сказала она.
В ходе дискуссии она также заявила, что нужно проявлять большую гибкость в плане законодательного обеспечения развития цифровой экономики. «Есть страны — лидеры цифровой экономики, давайте просто для себя сделаем кальку, как они шли к этому с точки зрения правового обеспечения, — предложила она. — Что-то надо революционное сделать».
Возвращаясь к положениям Послания главы государства, Матвиенко отметила, что «спрос за его реализацию будет очень строгий, очень жесткий, и это должны понимать и правительство, и Федеральное Собрание, и руководители субъектов РФ». «Здесь расслабляться ни у кого не получится», — считает она.
"Совет Федерации также традиционно готовит перечень поручений по реализации послания. Его проект был предварительно направлен всем участникам заседания, по итогам сегодняшнего мероприятия мы завершим подготовку этого документа, и в дальнейшем он будет утвержден на Совете палаты", — добавила глава верхней палаты.