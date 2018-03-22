Матвиенко: Темпы роста экономики выше среднемировых — реализуемая задача

Социальная часть Послания президента Федеральному Собранию может быть реализована при условии быстрого развития экономки, достичь темпов ее роста выше мировых реально, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко . Такое мнение она высказала в ходе заседания научно-экспертного совета, посвященного анализу основных положений Послания и разработке законодательных мер по их обеспечению.

Матвиенко отметила, что продвигаемая сенаторами концепция стандарта благополучия граждан хорошо соотносится с идеями Послания. Меры по обеспечению стандарта должны учитываться при бюджетном планировании, считает она. Среди этих мер — реализация программы «Десятилетие детства», поддержка многодетных семей, создание условий для активного долголетия людей старшего поколения, борьба с онкологическими заболеваниями, обеспечение населения жильем.

"Решить эти задачи можно только если будет мощный прорыв в развитии и темпы роста российской экономики будут выше мировых, такую задачу поставил президент", — отметила глава Совфеда. «Задача эта реализуема. Нет ничего нереализуемого. У страны такой потенциал, такие возможности, такие талантливые люди. Все это нужно поставить на службу стране», — сказала она.

В ходе дискуссии она также заявила, что нужно проявлять большую гибкость в плане законодательного обеспечения развития цифровой экономики. «Есть страны — лидеры цифровой экономики, давайте просто для себя сделаем кальку, как они шли к этому с точки зрения правового обеспечения, — предложила она. — Что-то надо революционное сделать».

Возвращаясь к положениям Послания главы государства, Матвиенко отметила, что «спрос за его реализацию будет очень строгий, очень жесткий, и это должны понимать и правительство, и Федеральное Собрание, и руководители субъектов РФ ». «Здесь расслабляться ни у кого не получится», — считает она.

"Совет Федерации также традиционно готовит перечень поручений по реализации послания. Его проект был предварительно направлен всем участникам заседания, по итогам сегодняшнего мероприятия мы завершим подготовку этого документа, и в дальнейшем он будет утвержден на Совете палаты", — добавила глава верхней палаты.