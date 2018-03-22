НБД-Банк снизил ставки по некоторым программам кредитования МСБ

НБД-Банк снизил ставки по программам кредитования для малого и среднего бизнеса.

По программе «Универсальный» денежные средства в рублях могут быть привлечены под ставку 12,65% годовых (ранее — 13,9% годовых). Финансирование предоставляется на пополнение оборотных средств и на инвестиционные цели. По кредиту «На оборотные средства» ставки снижены с 12,9% до 11,65% годовых.

Ирина Сафронова. «Столь заметное понижение ставок по части кредитов объясняется требованиями рынка, за последние полгода многие банки снизили ставки по кредитованию бизнеса, что сделало предложения НБД-Банка не конкурентоспособными», — добавляет эксперт Банки.ру

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