Щапов: выделение регионам 2 млрд рублей поможет с цифровизацией медицины

Выделение регионам двух миллиардов рублей из Резервного фонда Правительства на внедрение информационных систем в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи будет серьёзной поддержкой для субъектов Федерации.

Соответствующее мнение выразил депутат Госдумы Михаил Щапов , комментируя итоги заседания трёхсторонней межведомственной комиссии по межбюджетным отношениям 21 марта.

Парламентарий, слова которого приводит пресс-служба, напомнил, что средства предоставляются в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Общий объём финансирования составляет 5,62 млрд рублей.

«Исходя из предложенного вчера на обсуждение документа, в 2018 году планируют потратить 2 млрд рублей, из которых 28 млн получит Иркутской область. Это будет очень существенной помощью для региона. На сегодняшний день в некоторых медучреждениях оцифрованы менее половины рабочих мест, работу надо продолжать», — отметил депутат.

Эти средства, отметил парламентарий, будут направлены на покупку оборудования, внедрение электронных карточек, систем ведения документации и электронных очередей в поликлиниках не только в крупных городах, но и в районных центрах.

«Перевод медицинских организаций на электронный документооборот, формирование расписания врачей в цифровом виде, перевод в «цифру» записи на приём можно только приветствовать, — подчеркнул Михаил Щапов. — Важно, чтобы средства были потрачены максимально эффективно, а созданные информационные системы были удобны и для врачей, и для пациентов».