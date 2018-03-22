Щапов: выделение регионам 2 млрд рублей поможет с цифровизацией медицины 

Выделение регионам двух миллиардов рублей из Резервного фонда Правительства на внедрение информационных систем в медицинских организациях первичной медико-санитарной помощи будет серьёзной поддержкой для субъектов Федерации.
Соответствующее мнение выразил депутат Госдумы Михаил Щапов, комментируя итоги заседания трёхсторонней межведомственной комиссии по межбюджетным отношениям 21 марта.
Парламентарий, слова которого приводит пресс-служба, напомнил, что средства предоставляются в рамках приоритетного проекта «Электронное здравоохранение». Общий объём финансирования составляет 5,62 млрд рублей.
«Исходя из предложенного вчера на обсуждение документа, в 2018 году планируют потратить 2 млрд рублей, из которых 28 млн получит Иркутской область. Это будет очень существенной помощью для региона. На сегодняшний день в некоторых медучреждениях оцифрованы менее половины рабочих мест, работу надо продолжать», — отметил депутат.
Эти средства, отметил парламентарий, будут направлены на покупку оборудования, внедрение электронных карточек, систем ведения документации и электронных очередей в поликлиниках не только в крупных городах, но и в районных центрах.
«Перевод медицинских организаций на электронный документооборот, формирование расписания врачей в цифровом виде, перевод в «цифру» записи на приём можно только приветствовать, — подчеркнул Михаил Щапов. — Важно, чтобы средства были потрачены максимально эффективно, а созданные информационные системы были удобны и для врачей, и для пациентов».