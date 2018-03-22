Челябинцы могут взять водоёмы в аренду через портал Госуслуг

Южноуральцы могут оформить права водопользования дистанционно через портал Госуслуг с помощью электронной цифровой подписи, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов региона.

«22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Это повод напомнить о важности бережного отношения к уникальному природному ресурсу, ведь расточительное водопользование — одна из главных проблем в современном мире», — отмечают в ведомстве.

На Южном Урале насчитывается свыше 300 организаций, которые в своей деятельности используют воды озёр и рек. Государственные услуги, связанные с водопользованием, оказывает минимущества.

На сайте министерства есть специальный раздел с полезной информацией «В помощь водопользователям». Там можно узнать о ставках платы за водные объекты, требованиях к оформлению документов, порядке расчётов, установке средств измерения воды и иных нормах законодательства, которые водопользователи обязаны соблюдать.