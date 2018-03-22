Ещё
Челябинцы могут взять водоёмы в аренду через портал Госуслуг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Челябинцы могут взять водоёмы в аренду через портал Госуслуг 

АиФ 15 часов назад
Фото: АиФ
Южноуральцы могут оформить права водопользования дистанционно через портал Госуслуг с помощью электронной цифровой подписи, сообщили «АиФ-Челябинск» в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов региона.
«22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Это повод напомнить о важности бережного отношения к уникальному природному ресурсу, ведь расточительное водопользование — одна из главных проблем в современном мире», — отмечают в ведомстве.
На Южном Урале насчитывается свыше 300 организаций, которые в своей деятельности используют воды озёр и рек. Государственные услуги, связанные с водопользованием, оказывает минимущества.
На сайте министерства есть специальный раздел с полезной информацией «В помощь водопользователям». Там можно узнать о ставках платы за водные объекты, требованиях к оформлению документов, порядке расчётов, установке средств измерения воды и иных нормах законодательства, которые водопользователи обязаны соблюдать.
АиФ: последние новости
Из-за новых эко-стандартов могут закрыть половину заводов на Южном Урале Челябинцы снова могут расплачиваться картами СМП Банка ИнвестКапиталБанка «Единая Россия» на вчерашних выборах в Челябинской области потеряла 13 %
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США381
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение