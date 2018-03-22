Ещё
Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья на заседании Мособлдумы подведет итоги работы за год
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья на заседании Мособлдумы подведет итоги работы за год 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
По сравнению с 2016 годом в прошлом году количество обращений в адрес детского омбудсмена увеличилось на 25,8%. Больше всего их поступило от жителей Дмитрова, Одинцова, Раменского, Щелкова, Балашихи, Красногорска, Подольска, а также Сергиева Посада.
По соблюдению социальный прав обращались со следующими вопросами: 54% обращений касались права на жилье, 36% — права на социальное обеспечение, 6% — права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 3% — права на труд. Еще 1% — другие вопросы.
Сообщается, что за год значительно возросло число обращений к уполномоченному по правам ребенка по вопросам социальной защиты.
Что касается соблюдения гражданских прав, 68% обращений касались права на семью, материнство, отцовство и детство, 22% — права на государственную и судебную защиту, 8% — права на выбор места пребывания и места жительства.
Сообщается, что за 2017 год выросло число обращений по защите прав на образование. По сравнению с 2016 годом количество увеличилось на 56%.
360tv.ru: последние новости
Электронные больничные внедрили в постоянный документооборот в Подмосковье В Сколково запустили сеть с поддержкой 5G Должность уполномоченных по защите прав пассажиров предложили ввести в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США379
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса26
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение