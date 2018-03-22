Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья на заседании Мособлдумы подведет итоги работы за год

Красногорска, По сравнению с 2016 годом в прошлом году количество обращений в адрес детского омбудсмена увеличилось на 25,8%. Больше всего их поступило от жителей Дмитрова , Одинцова, Раменского , Щелкова, Балашихи Подольска , а также Сергиева Посада.

По соблюдению социальный прав обращались со следующими вопросами: 54% обращений касались права на жилье, 36% — права на социальное обеспечение, 6% — права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 3% — права на труд. Еще 1% — другие вопросы.

Сообщается, что за год значительно возросло число обращений к уполномоченному по правам ребенка по вопросам социальной защиты.

Что касается соблюдения гражданских прав, 68% обращений касались права на семью, материнство, отцовство и детство, 22% — права на государственную и судебную защиту, 8% — права на выбор места пребывания и места жительства.

Сообщается, что за 2017 год выросло число обращений по защите прав на образование. По сравнению с 2016 годом количество увеличилось на 56%.