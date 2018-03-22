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Власти готовят либерализацию валютного законодательства
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Власти готовят либерализацию валютного законодательства 

Legal.Report 15 часов назад
Минфин России предложил либерализовать меры ответственности за нарушения валютного законодательства — ряд ощутимо смягчающих поправок планируется внести в КоАП РФ.
Речь идет об изменениях в статью 15.25 КоАП, которые, прежде всего, снижают размер санкций для физических лиц за осуществление незаконных валютных операций. В действующей редакции Кодекса это влечет наложение одинакового административного штрафа на граждан, должностных и юридических лиц — от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции. Согласно же разработанным поправкам, ответственность дифференцируется: физлицам можно будет выписывать пониженный более чем вдвое штраф — от одной пятой до двух пятых от «незаконной» суммы — а для должностных и юрлиц размер наказания останется прежним.
Вместе с тем предлагается дополнить статью примечанием: административная ответственность за указанные действия не применяется к лицам, которые перевели в полном объеме денежные средства на свой счет в уполномоченном российском банке, но не позднее 30 дней со дня зачисления этих средств на их счет в зарубежном банке.
Также вводится «льготный период» — дополнительный (к внешнеторговому договору/контракту) 30-дневный срок для выполнения обязанности резидентов по получению валюты и рублей на свои счета в уполномоченных банках, причитающейся за переданные зарубежным партнерам товары, выполненные работы или оказанные услуги. Такой же срок добавляется к уже прописанному в контракте для того, чтобы вернуть в Россию валюту или рубли за неввезенные товары, невыполненные работы и т.д.
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