Дворкович рассказал, когда появятся нормы по использованию блокчейна

Нормы по использованию технологии блокчейн в России будут разработаны в ближайшие месяцы. Об этом вице-премьер РФ Аркадий Дворкович сообщил во время общения со студентами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

"Обязательно нужно создать нормативные рамки. Не слишком подробные, не слишком детальные, чтобы не ограничивать слишком сильно реализацию проектов", — заверил Дворкович.

"Сейчас мы этим занимаемся. Надеюсь, в ближайшие месяцы законодательную проблему по блокчейну решим", — заверил вице-премьер.