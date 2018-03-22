Под Волгоградом грабителю с битой не удалось отнять деньги пенсионеров у почтальона

ВОЛГОГРАД , 22 марта. / ТАСС /. Нападение на почтальона совершено в Дубовке Волгоградской области , но женщина дала отбор грабителю с битой, который хотел украсть деньги пенсионеров, сообщили в четверг в пресс-службе Почты России.

"21 марта во дворе частного дома в городе Дубовке Волгоградской области было совершено нападение на почтальона Елену Коротину, которая доставляла пенсии и социальные пособия. Злоумышленник в маске напал на женщину и, ударив предметом, похожим на биту, попытался выхватить сумку с деньгами. Почтальон не растерялась и оказала сопротивление грабителю", — сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что, несмотря на травмы, почтальон сумела удержать сумку и сохранить деньги. Женщине оказали необходимую медицинскую помощь, она находится в больнице. Руководством Волгоградского филиала Почты России приняло решение о поощрении почтальона за проявленную смелость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей.

Подано заявление в правоохранительные органы , оказывается необходимое содействие полиции в установлении всех деталей произошедшего и поимке скрывшегося с места преступления злоумышленника.

В Почте России уточнили, что подобные происшествия не приводят к сбоям в почтовом обслуживании населения и организаций. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме.