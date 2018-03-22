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Нижегородка пожаловалась в полицию на НЛО над Стригино
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Нижегородка пожаловалась в полицию на НЛО над Стригино 

nn.ru 15 часов назад
Фото: nn.ru
Нижегородка, которая живет неподалеку от аэропорта Стригино, заметила в небе, как ей показалось, неопознанные объекты. Причем аж три. Это произошло 20 марта, а на следующий день женщина позвонила в полицию.
— К нам действительно поступило такое обращение, — подтвердили NN.RU в пресс-службе полиции информацию, размещенную в Telegram канале «Опер пишет». — Правоохранители проверят данное обращение, так как мы обязаны проверять каждое обращение. Даже неординарное.
В полиции предполагают, что факт вряд ли подтвердится и уголовное дело возбуждено не будет из-за отсутствия состава преступления. Тем не менее нижегородку, которая обратилась в полицию, как минимум еще раз опросят и попросят предоставить доказательства (например, фото или видео) или других свидетелей.
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