Нижегородка пожаловалась в полицию на НЛО над Стригино

Нижегородка, которая живет неподалеку от аэропорта Стригино, заметила в небе, как ей показалось, неопознанные объекты. Причем аж три. Это произошло 20 марта, а на следующий день женщина позвонила в полицию.

— К нам действительно поступило такое обращение, — подтвердили NN.RU в пресс-службе полиции информацию, размещенную в Telegram канале «Опер пишет». — Правоохранители проверят данное обращение, так как мы обязаны проверять каждое обращение. Даже неординарное.

В полиции предполагают, что факт вряд ли подтвердится и уголовное дело возбуждено не будет из-за отсутствия состава преступления. Тем не менее нижегородку, которая обратилась в полицию, как минимум еще раз опросят и попросят предоставить доказательства (например, фото или видео) или других свидетелей.