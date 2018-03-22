«Как я поняла, что откладывать деньги означает откладывать жизнь»

Вкладывать нужно в себя — такая инвестиция точно принесет свой доход. К такому выводу пришла 33-летняя жительница Москвы Татьяна Р. и начала пополнять не вклад, а свои знания.

«Как пришла к этому, не помню: просто в один день поняла, что в офис не вернусь. Никак не могла найти баланс: были деньги — не было времени и сил их тратить, уходила с работы — появлялись время и силы, но деньги быстро кончались.

Решила вырваться из этого колеса сансары: накопить денег и что-то радикально поменять в своей жизни. Первый приходящий на ум способ — вложить эти накопления и жить, получая пассивный доход. Но во что, если нет веры ни банкам, ни фондовым рынкам, ни иностранной валюте? Внезапно меня озаряет: тот самый актив, в надежности которого я уверена, — это я сама.

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Вкладывать нужно в себя, в саморазвитие — эта инвестиция точно принесет свой доход. И речь не только о полученных таким образом опыте и навыках, но и об эмоциях и впечатлениях. Читаю истории «успешных» и «состоявшихся», как они годами во всем себе отказывали, берегли каждую копейку просто ради самого факта накопления. Откладывая таким образом деньги, они откладывали и жизнь. А ведь на эти средства можно было путешествовать, учиться, получить бесценный опыт.

Такие инвестиции — курсы массажа, кулинарного карвинга, валяния войлочных игрушек — быстро окупятся. Я отработала свои онлайн-курсы по веб-дизайну (стоили 8 тысяч рублей) уже после первого заказа (сайт за 15 тысяч рублей). И полученные средства инвестировала в новые навыки. Меня «кидало» то в кулинарию, то графический дизайн, то в антигравитационную йогу, то в столярку.

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Хотя не стоит мудрствовать уж слишком: не нужен вам очередной язык программирования, освойте какое-нибудь ремесло. Вас может занести туда, где нет Интернета, и на жизнь придется зарабатывать вырезанием поделок из дерева. Как-то в Индии мои навыки каллиграфии и леттеринга помогли заработать на еду: я красиво написала на табличке «горячая кукуруза» одному местному торговцу, от которого потом каждый день получала ту самую кукурузу.

Зимую я в основном в азиатских странах (Индия, Таиланд ). Тут стоимость аренды жилья и цены на еду, товары адекватнее. Да и наших туристов немало, а значит, можно найти дополнительный заработок (водить экскурсии, делать фотосессии, обучать йоге). «Подушки безопасности» как таковой у меня нет (только кредитка), а вот без медстраховки тут никак. Но она, к примеру, в Индии себя быстро окупит: многие покупают страховой полис, просто чтобы тут подлечиться. Легче купить страховку за несколько тысяч рублей и сэкономить десятки тысяч, которые потратили бы на аналогичное лечение на родине. Это опять же к вопросу, что главный ваш актив — не деньги, а знания.

Мне вот с моим багажом знаний не страшно теперь и по миру путешествовать. Не золотые слитки, конечно, но с голоду не умру».