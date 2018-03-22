Власти республики усилят работу с обращениями граждан

В среду, 21 марта, на заседании Кабинета министров РА глава Адыгеи особое внимание уделил теме рассмотрения обращений граждан.

Мурат Кумпилов поручил руководителям всех министерств проанализировать причины жалоб, принять необходимые меры к их устранению, сформировать список ведомств, ответственных за выполнение поручений.

Глава Адыгеи также обратил внимание на роль информационной работы среди населения, которая снижает недопонимание по многим вопросам, а соответственно, уменьшается число жалоб.

Отдельно руководитель региона остановился на обращениях, касающихся оказания медицинской помощи, и потребовал от минздрава республики внимательного рассмотрения каждого обращения, которые поступают также и через социальные сети.

«Все направления деятельности социальной сферы находятся на моем постоянном контроле. Каждая услуга должна быть на высоком уровне, за эту работу личную ответственность несут главы министерств», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

При обсуждении доклада зам. начальника Управления госинспекций по надзору за строительством зданий, сооружений и эксплуатации жилищного фонда РА Илоны Кравцовой Глава РА поручил принять меры по повышению качества услуг ЖКХ. Ещё одно поручение Главы РА касается контроля за уровнем тарифов, установлением нормативов потребления коммунальных услуг, жёсткого пресечения выявленных нарушений, оказания помощи социально уязвимым категориям населения.

Ряд задач поставлен в области распоряжения бюджетными средствами, их экономии, усиления финансового контроля. Кроме того, Глава Адыгеи поручил главам муниципальных образований уделить внимание выделению земель под пастбища, расчистке и сохранению лесополос, благоустройству населенных пунктов.