Жительница Кургана отсудила деньги за лекарства больной эпилепсией дочери

Областной департамент здравоохранения возместит жительнице Кургана траты на лекарство, которое ее дочь должна была получить бесплатно.

— Девочка-подросток 2004 года рождения с 2016 года страдает эпилепсией и поэтому нуждается в постоянном приеме противосудорожного препарата. Заменить этот препарат аналогом нельзя. Однако в октябре и ноябре 2017 года в аптечной сети не оказалось необходимого лекарства, которое больная могла бы получить на льготной основе, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Боясь за жизнь и здоровье своего ребенка, мама девочки вынуждена была приобрести препарат за свой счет.

Защищая права ребенка, прокурор направил в суд иск. После поступления искового заявления в суд лекарственный препарат жительнице Кургана все-таки был выдан, но затраченные денежные средства не возвращены.