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Жительница Кургана отсудила деньги за лекарства больной эпилепсией дочери
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Жительница Кургана отсудила деньги за лекарства больной эпилепсией дочери 

45.ru 15 часов назад
Фото: 45.ru
Областной департамент здравоохранения возместит жительнице Кургана траты на лекарство, которое ее дочь должна была получить бесплатно.
— Девочка-подросток 2004 года рождения с 2016 года страдает эпилепсией и поэтому нуждается в постоянном приеме противосудорожного препарата. Заменить этот препарат аналогом нельзя. Однако в октябре и ноябре 2017 года в аптечной сети не оказалось необходимого лекарства, которое больная могла бы получить на льготной основе, — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Боясь за жизнь и здоровье своего ребенка, мама девочки вынуждена была приобрести препарат за свой счет.
Защищая права ребенка, прокурор направил в суд иск. После поступления искового заявления в суд лекарственный препарат жительнице Кургана все-таки был выдан, но затраченные денежные средства не возвращены.
Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с департамента здравоохранения Курганской области полторы тысячи рублей, потраченные на покупку жизненно необходимого лекарственного препарата.
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