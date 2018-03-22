Если вы пока не опасались России, то уже пора 

В духе фильмов времен холодной войны, авторы которых представляли себе, как будет выглядеть Третья мировая война, были и вооруженные подростки в Скалистых горах, и подводные лодки в Кейп-Код и много постапокалиптического мужества (речь идет о фильмах «Красный рассвет», «Русские идут! Русские идут!» и «На берегу» — прим. перев.). Однако каким бы ни был сценарий, американцы всегда сопротивлялись и отражали удар.
Теперь русские действительно идут, проникая во все уголки страны, чтобы разрушить американский образ жизни. И многие американцы не только не в состоянии дать отпор, они еще являются и невольными пособниками — они каждый день читают российские пропагандистские материалы, цитируют их в соцсетях, обмениваются ними с другими и реагируют на все это и на провокации русских.
Между тем, по данным Института Гэллапа, в США за период с 2015 по 2017 годы общественное мнение о российском лидере Владимире Путине улучшилось. В основном это явление отмечалось в рядах республиканцев, что свидетельствует об изменении позиции партии Эйзенхауэра, Никсона и Рейгана.
Ранее в этом месяце вторжение русских приняло новый, зловещий оборот, судя по информации, подготовленной совместно ФБР и Министерством национальной безопасности, согласно которой русские взламывали компьютерные системы инфраструктуры США, в том числе электросетей. Если вы пока еще не опасались России, то теперь пора начать опасаться, и Соединенным Штатам пора определить, как выглядит «пропорциональный ответ» в условиях этого нового вида войны в «оттенках серого» (не вооруженный конфликт, но и не мирное сосуществование).
И вот почему американцы должны беспокоиться. По данным ФБР и МНБ, россияне незаконно добывают информацию и отрабатывают сценарии атак на инфраструктуру и работу системы электроснабжения США, включая автоматизированные системы управления и системы диспетчерского управления и сбора данных. Злонамеренное воздействие на эти системы и их взлом, особенно методами, позволяющими нанести непоправимый ущерб, может привести к длительным нарушениям и прекращению электроснабжения.
А теперь представьте свою жизнь без электричества. Нет ни света, ни смартфонов, ни интернета вещей или вещей интернета, ни банковских операций, и во многих случаях нет ни воды, ни топлива, поскольку в этих системах часто используются насосы и другое электрическое оборудование. Большинство военных баз США также зависят от гражданских сетей электроснабжения, и нашу армию, которая становится все более электрифицированной, пока могут обеспечить только резервные генераторы.
Разумеется, трудно судить о намерениях России, но в истории было множество войн, в которых мишенью — а иногда даже оружием — была гражданская инфраструктура. Начиная с того, как в Древней Греции спартанцы опустошали поля афинян, и до операции «Шок и трепет», которую США проводили в Ираке, уничтожение запасов продовольствия, воды, транспорта и коммуникаций на протяжении долгого времени было средством, позволявшим отрезать армию от источников снабжения, оказать политическое давление и подавить моральный дух врага.
В цифровую эпоху конечной целью и мишенью является электричество (и Пентагону, несомненно, известно, где находятся все российские электростанции). Правда, новые возможности позволяют атаковать эту цель без единого выстрела или пересечения границы, что было бы явным актом войны. Русские доказали на Украине, что могут и будут отключать системы электроснабжения в ходе необъявленной войны, находясь на расстоянии. Сделать это нелегко, но и Россия не будет последней страной, которая использует или пытается получить такую возможность и средства для этого.
Соединенным Штатам необходимо срочно усилить защиту нашей национальной системы электроснабжения. И по ряду причин заниматься этим должны не только частные компании. Во-первых, в стране насчитывается более восьми тысяч электростанций — от крупных, объединенных с объектами коммунальной инфраструктуры и электроснабжающими компаниями, принадлежащими инвесторам, до небольших сельских кооперативов с участием потребителей. В этой сложной системе, где используются провода, металл и минеральное сырье, работают тысячи компаний, владеющих оборудованием или поставляющих его. Эти предприятия, как правило, оптимизированы в расчете на обеспечение надежности, а не безопасности, что имеет смысл, учитывая, что в Соединенных Штатах ежедневно происходит отключение электроснабжения из-за повреждений сетевой инфраструктуры, которые связаны с погодными условиями, вызваны человеческим фактором и воздействием животных. Как сказал мне один из руководителей отрасли: «Мы готовы к вмешательству белок, а не стран».
Но именно в данный момент у правительства США нет согласованной политики по обеспечению безопасности системы электроснабжения: в статье о недавнем тревожном сообщении упоминаются даже Министерство национальной безопасности, ФБР, CYBERCOM (Кибернетическое командование США) и Министерство энергетики. В этой сложной системе задействованы и другие игроки, в том числе Федеральная Комиссия по регулированию в области энергетики и Североамериканская Корпорация по вопросам надежности электроэнергетических систем. Необходимо в срочном порядке уточнить роли и задачи, четко определить, кто будет играть ведущую роль, и произвести последовательную, тщательную оценку угроз. Это также означает необходимость обеспечить условия, в которых управления по безопасности системы электроснабжения располагали бы достаточным штатом сотрудников, технологиями, финансированием и пользовались поддержкой руководства. Мы не можем рассчитывать на то, что ФБР защитит нас от нападений на нашу страну, если, например, главнокомандующий постоянно подвергает сомнению эффективность самой этой службы.
Если говорить о президенте, важно также, чтобы он поручил Национальному командованию (военно-политическому руководству страны, включая руководство разведки и представителей военного командования) предоставить ему варианты действий в ответ на агрессию России. Речь идет не только о России, но и о создании прецедента того, каким образом Соединенные Штаты будут реагировать, когда на нас нападут в эту новую эпоху «серых» войн.
Правда, дело не только в президенте. В тех фильмах времен холодной войны, в те времена, когда американцы сопротивлялись и давали отпор, мы еще держались вместе, выступали единым фронтом и верили в силу наших идей и силу нашей экономики, так же как и в силу нашего оружия. Возможно, эти фильмы были просто выдумкой, но если мы хотим защитить нашу страну в цифровую эпоху, то ответственность за это в конечном счете по-прежнему лежит на нас всех.