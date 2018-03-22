Если вы пока не опасались России, то уже пора

В духе фильмов времен холодной войны, авторы которых представляли себе, как будет выглядеть Третья мировая война, были и вооруженные подростки в Скалистых горах, и подводные лодки в Кейп-Код и много постапокалиптического мужества (речь идет о фильмах «Красный рассвет», «Русские идут! Русские идут!» и «На берегу» — прим. перев.). Однако каким бы ни был сценарий, американцы всегда сопротивлялись и отражали удар.

Теперь русские действительно идут, проникая во все уголки страны, чтобы разрушить американский образ жизни. И многие американцы не только не в состоянии дать отпор, они еще являются и невольными пособниками — они каждый день читают российские пропагандистские материалы, цитируют их в соцсетях, обмениваются ними с другими и реагируют на все это и на провокации русских.

Между тем, по данным Института Гэллапа, в США за период с 2015 по 2017 годы общественное мнение о российском лидере Владимире Путине улучшилось. В основном это явление отмечалось в рядах республиканцев, что свидетельствует об изменении позиции партии Эйзенхауэра, Никсона и Рейгана.

Ранее в этом месяце вторжение русских приняло новый, зловещий оборот, судя по информации, подготовленной совместно ФБР и Министерством национальной безопасности, согласно которой русские взламывали компьютерные системы инфраструктуры США, в том числе электросетей. Если вы пока еще не опасались России , то теперь пора начать опасаться, и Соединенным Штатам пора определить, как выглядит «пропорциональный ответ» в условиях этого нового вида войны в «оттенках серого» (не вооруженный конфликт, но и не мирное сосуществование).

И вот почему американцы должны беспокоиться. По данным ФБР и МНБ, россияне незаконно добывают информацию и отрабатывают сценарии атак на инфраструктуру и работу системы электроснабжения США, включая автоматизированные системы управления и системы диспетчерского управления и сбора данных. Злонамеренное воздействие на эти системы и их взлом, особенно методами, позволяющими нанести непоправимый ущерб, может привести к длительным нарушениям и прекращению электроснабжения.

А теперь представьте свою жизнь без электричества. Нет ни света, ни смартфонов, ни интернета вещей или вещей интернета, ни банковских операций, и во многих случаях нет ни воды, ни топлива, поскольку в этих системах часто используются насосы и другое электрическое оборудование. Большинство военных баз США также зависят от гражданских сетей электроснабжения, и нашу армию, которая становится все более электрифицированной, пока могут обеспечить только резервные генераторы.

Разумеется, трудно судить о намерениях России, но в истории было множество войн, в которых мишенью — а иногда даже оружием — была гражданская инфраструктура. Начиная с того, как в Древней Греции спартанцы опустошали поля афинян, и до операции «Шок и трепет», которую США проводили в Ираке , уничтожение запасов продовольствия, воды, транспорта и коммуникаций на протяжении долгого времени было средством, позволявшим отрезать армию от источников снабжения, оказать политическое давление и подавить моральный дух врага.

В цифровую эпоху конечной целью и мишенью является электричество (и Пентагону , несомненно, известно, где находятся все российские электростанции). Правда, новые возможности позволяют атаковать эту цель без единого выстрела или пересечения границы, что было бы явным актом войны. Русские доказали на Украине , что могут и будут отключать системы электроснабжения в ходе необъявленной войны, находясь на расстоянии. Сделать это нелегко, но и Россия не будет последней страной, которая использует или пытается получить такую возможность и средства для этого.

Соединенным Штатам необходимо срочно усилить защиту нашей национальной системы электроснабжения. И по ряду причин заниматься этим должны не только частные компании. Во-первых, в стране насчитывается более восьми тысяч электростанций — от крупных, объединенных с объектами коммунальной инфраструктуры и электроснабжающими компаниями, принадлежащими инвесторам, до небольших сельских кооперативов с участием потребителей. В этой сложной системе, где используются провода, металл и минеральное сырье, работают тысячи компаний, владеющих оборудованием или поставляющих его. Эти предприятия, как правило, оптимизированы в расчете на обеспечение надежности, а не безопасности, что имеет смысл, учитывая, что в Соединенных Штатах ежедневно происходит отключение электроснабжения из-за повреждений сетевой инфраструктуры, которые связаны с погодными условиями, вызваны человеческим фактором и воздействием животных. Как сказал мне один из руководителей отрасли: «Мы готовы к вмешательству белок, а не стран».

Но именно в данный момент у правительства США нет согласованной политики по обеспечению безопасности системы электроснабжения: в статье о недавнем тревожном сообщении упоминаются даже Министерство национальной безопасности, ФБР, CYBERCOM (Кибернетическое командование США) и Министерство энергетики . В этой сложной системе задействованы и другие игроки, в том числе Федеральная Комиссия по регулированию в области энергетики и Североамериканская Корпорация по вопросам надежности электроэнергетических систем. Необходимо в срочном порядке уточнить роли и задачи, четко определить, кто будет играть ведущую роль, и произвести последовательную, тщательную оценку угроз. Это также означает необходимость обеспечить условия, в которых управления по безопасности системы электроснабжения располагали бы достаточным штатом сотрудников, технологиями, финансированием и пользовались поддержкой руководства. Мы не можем рассчитывать на то, что ФБР защитит нас от нападений на нашу страну, если, например, главнокомандующий постоянно подвергает сомнению эффективность самой этой службы.

Если говорить о президенте, важно также, чтобы он поручил Национальному командованию (военно-политическому руководству страны, включая руководство разведки и представителей военного командования) предоставить ему варианты действий в ответ на агрессию России. Речь идет не только о России, но и о создании прецедента того, каким образом Соединенные Штаты будут реагировать, когда на нас нападут в эту новую эпоху «серых» войн.

Правда, дело не только в президенте. В тех фильмах времен холодной войны, в те времена, когда американцы сопротивлялись и давали отпор, мы еще держались вместе, выступали единым фронтом и верили в силу наших идей и силу нашей экономики, так же как и в силу нашего оружия. Возможно, эти фильмы были просто выдумкой, но если мы хотим защитить нашу страну в цифровую эпоху, то ответственность за это в конечном счете по-прежнему лежит на нас всех.