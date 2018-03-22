На стадионах ЧМ-2018 установят систему распознавания лиц 

«Ростех» и бизнесмен Рубен Варданян вложили деньги в технологию распознавания лиц NtechLab, которую с сентября применяют в Москве, подключив более 3 тысяч видеокамер.
Уже в 2018 году к технологии NtechLab подключат около 150 тысяч городских видеокамер в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе в метро, аэропортах и на вокзалах. «Ростех» будет использовать технологию «во всем, что касается безопасности».
Тестирование системы проведут уже во время ближайших товарищеских матчей сборной России — 23 марта с Бразилией, 27 марта — с Францией.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.