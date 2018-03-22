Ещё
На стадионах ЧМ-2018 установят систему распознавания лиц
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На стадионах ЧМ-2018 установят систему распознавания лиц 

Советский спорт 7 часов назад
Фото: RB.ru
«Ростех» и бизнесмен Рубен Варданян вложили деньги в технологию распознавания лиц NtechLab, которую с сентября применяют в Москве, подключив более 3 тысяч видеокамер.
Уже в 2018 году к технологии NtechLab подключат около 150 тысяч городских видеокамер в Санкт-Петербурге и Москве, в том числе в метро, аэропортах и на вокзалах. «Ростех» будет использовать технологию «во всем, что касается безопасности».
Тестирование системы проведут уже во время ближайших товарищеских матчей сборной России — 23 марта с Бразилией, 27 марта — с Францией.
Чемпионат мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Советский спорт: последние новости
Поклонская призналась в симпатиях к «Спартаку» Павел Колобков: Результаты наших паралимпийцев превзошли все ожидания Обвиняемый в убийстве пауэрлифтера Драчева заявил в суде о своей невиновности
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США368
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах214
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса25
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение