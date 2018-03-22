Британские музеи взвешивают репутационные потери от сотрудничества с производителями оксиконтина 

Ведущие музеи Лондона сталкиваются с растущим общественным осуждением благотворительных пожертвований, поступающих от организаций, связанных с семьей Саклер. Семья Саклер, владеющая фирмой Purdue Pharma, выпускающей опиоидный препарат оксиконтин, оказалась в центре скандала, связанного с бушующей в США эпидемией опиоидной наркомании, и ее пожертвования пресса называет «грязными деньгами». Попечители Национальной портретной галереи вынуждены сравнивать потенциальную выгоду от $1,4 млн благотворительных пожертвований от Sackler Trust с риском репутационного ущерба и угрозой громкой антиопиоидной кампании, по типу той, которую организовала недавно против музея Метрополитен фотограф Нэн Голдин, сама ставшая жертвой опиоидной зависимости. Риски выросли после того, как газета Evening Standard выяснила, что художественные институции Лондона получили от основанных династией Саклер благотворительных организаций около £80 млн Все эти решения приходится принимать на фоне сокращения государственного финансирования национальных музеев Великобритании: в этих условиях институциям приходится больше рассчитывать на деньги фондов и корпоративных спонсоров. Раньше к донорам, входившим в группу «высокого риска», относились производители табачных изделий, торговцы оружием и представители индустрии «развлечений для взрослых». Однако теперь Национальное аудиторское бюро рекомендует музеям внимательно относиться к любым пожертвованиям, которые «создают связь с физическими или юридическими лицами, считающимися неэтичными для других заинтересованных сторон». Сюда явным образом попадают и деньги, связанные с опиоидным кризисом. Восемь из десяти институций, ранее принимавших пожертвования от организаций, связанных с семейством Саклер, включая галерею Тейт, Национальную галерею и Serpentine Gallery, пока не сообщили, будут ли они в дальнейшем принимать подобные пожертвования. Музей Виктории и Альберта, университетские музеи Оксфорда и Кембриджа решили продолжить сотрудничество с организациями семейства Саклер, которые профинансировали важные проекты этих институций. Purdue Pharma сама активно борется со злоупотреблениями рецептурными лекарственными препаратами, сотрудничая с правоохранительными органами и поддерживая программы контроля над наркотиками.
Источник: artnet