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Как оценить итоги информатизации здравоохранения в Сибири
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Как оценить итоги информатизации здравоохранения в Сибири 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Единая информационная система подразумевает общественный контроль действий врачей, расходования финансовых и трудовых ресурсов, обеспечивает абсолютную прозрачность процессов планирования, приводит к появлению достоверной государственной статистики в здравоохранении, коренному изменению самих принципов управления отраслью.
Планировалось, что к началу 2018 году в ЕГИСЗ будут сосредоточены основные юридически значимые медицинские документы — протоколы осмотров, исследований, выписные справки стационаров, листы временной нетрудоспособности, направления на медико-социальную экспертизу, паспорта здоровья и прочее. Далее предполагалось вовлечь в учетную политику частное здравоохранение и начать переход на электронный документооборот.
Примеров таких амбициозных государственных задач в мире нет. Мы — первые, и очень важно достичь достойного результата. Оценить его предельно просто. Медицинская информационная система обеспечивает формирование единой амбулаторной карты гражданина со всеми видами оказания помощи.
Информация накапливается и следует за пациентом, где бы он ни находился на территории России. Формируется мгновенный доступ к ней пациента и его лечащего врача. Именно такой подход оправдывает колоссальный размер потраченных финансовых средств и трудовых усилий.
Проверить и контролировать достигнутый результат может каждый. Вступили в силу законы, согласно которым россияне имеют право получать полную информацию о себе в виде медицинских документов с помощью электронных государственных услуг или через прямой доступ к электронным медицинским картам. Государство берет на себя защиту персональной информации, ее юридическую достоверность и тождественность бумажному документообороту.
Ключевое понятие здесь — «электронная система учета». От того, как она выстроена и функционирует, зависит конечный результат.
В этом смысле успехи в распространении электронных регистратур, появлении «бережливых поликлиник», развитии телемедицины и так далее, на мой взгляд, — лишь второстепенный прикладной результат. Необходимо проанализировать ситуацию в каждом регионе и принять меры для ее исправления, если она выглядит неутешительно.
Информатизация здравоохранения могла бы стать объединяющей идеей, поскольку при реализации она вовлекает большой круг различных специалистов и просто неравнодушных граждан. Работы здесь много, и она в ближайшее время могла бы дать интересные, ощутимые и качественные результаты.
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