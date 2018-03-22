Epic Games показала «новое поколение цифровых людей» 

На конференции разработчиков игр GDC Epic Games продемонстрировала невероятные возможности современной игровой графики. Создатели Unreal Engine представили публике «новое поколение оцифрованных людей». На примере оцифрованной китайской актрисы Цзян Бинцзе и Голума из «Властелина колец» Энди Серкиса, разработчики наглядно показали будущее игровой индустрии. Технология создана совместно с компаниями 3Lateral, Cubic Motion, Tencent, и Vicon.
Одной из ключевых особенностей стало то, что данные после оцифровки актеров можно использовать и на других объектах. Обратите внимание, как точно передана мимика Серкиса, перенесенная на лицо инопланетного существа — Черного Осириса.
Помимо демонстрации цифровых людей, Epic Games показала использование трассировки лучей в Unreal Engine 4, благодаря новой платформе Microsoft DXR и технологии NVIDIA RTX для графических процессоров Volta. Технология была продемонстрирована в коротком видеоролике о «Звездных войнах», где заметны новые методы мягкого освещения и рендеринга поверхностей.