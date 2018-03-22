Ещё
Epic Games показала «новое поколение цифровых людей»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Epic Games показала «новое поколение цифровых людей» 

GameGuru 17 часов назад
На конференции разработчиков игр GDC Epic Games продемонстрировала невероятные возможности современной игровой графики. Создатели Unreal Engine представили публике «новое поколение оцифрованных людей». На примере оцифрованной китайской актрисы Цзян Бинцзе и Голума из «Властелина колец» Энди Серкиса, разработчики наглядно показали будущее игровой индустрии. Технология создана совместно с компаниями 3Lateral, Cubic Motion, Tencent, и Vicon.
Одной из ключевых особенностей стало то, что данные после оцифровки актеров можно использовать и на других объектах. Обратите внимание, как точно передана мимика Серкиса, перенесенная на лицо инопланетного существа — Черного Осириса.
Помимо демонстрации цифровых людей, Epic Games показала использование трассировки лучей в Unreal Engine 4, благодаря новой платформе Microsoft DXR и технологии NVIDIA RTX для графических процессоров Volta. Технология была продемонстрирована в коротком видеоролике о «Звездных войнах», где заметны новые методы мягкого освещения и рендеринга поверхностей.
GameGuru: последние новости
Анонсирована Warhammer: Vermintide 2 Обзор Razer Electra V2 В турнире по PUBG запустят 17 трансляций одновременно
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США383
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение