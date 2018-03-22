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Советник Президента РФ Сергей Глазьев принял участие в конференции ОГУ
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Советник Президента РФ Сергей Глазьев принял участие в конференции ОГУ 

РИА 57 17 часов назад
Фото: РИА 57
Советник Президента РФ Сергей Глазьев накануне, 21 марта, принял участие в Международной научно-практической конференции «Арригиевские чтения», которая прошла в Орловском госуниверситете имени Тургенева.
Мероприятие проводится на базе Орловского государственного университета им. И. С. Тургенева в сотрудничестве с РАН, Центром международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева (ФГБОУ ВО «ОГУ имени И. С. Тургенева»), Центром глобальных исследований Дж. Арриги университета Джона Хопкинса (США), сообщает пресс-служба ОГУ.
На конференции были обсуждены вопросы формирования цифровой экономики, роботизации, механизмы преодоления кризисных явлений и современные тенденции формирования новых международных платежно-денежных систем.
Глазьев высоко оценил инициативу создания Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева. Он отметил, что благодаря «Арригиевским чтениям», впервые организованным в России, на Орловщину прибыли лучшие ученые, занимающиеся долгосрочными закономерностями экономического развития. Это событие важно для всей мировой науки.
Первый день научно-практической конференции начался с планерного заседания с докладами ведущих ученых. Право открытия «Арригиевских чтений» было предоставлено Беверли Силвер, вдове Джованни Арриги, которая продолжает дело мужа, являясь руководителем Центра глобальных исследований Дж. Арриги при университете Джона Хопкинса.
Второй день конференции будет не менее насыщенными — ученых ждет работа в рамках 5 секций:
Переход к цифровой экономике — основа VI ТУ;
Гипертрофированный рост неравенства в доходах — следствие господства неолиберализма;
(Не) реальная экономика, как завершающая фаза финансовой экспансии Американского СЦНК;
Марксистско-кейнсианский синтез — экономическая парадигма формирования и развития Интегрального МХУ;
Когнитивный капитализм и развитие человеческого капитала в XXI веке;
В рамках конференции было подписано соглашение о научно-образовательном сотрудничестве между автономной некоммерческой организацией «Научный центр евразийской интеграции» и Орловский государственным университетом им. И. С. Тургенева. Предметом соглашения является налаживание научно-образовательных отношений в рамках создаваемого образовательного пространства, развитие научных связей между европейскими университетом и опорным вузом, повышение академической мобильности студентов и научного сообщества, поиск и развитие новых научных направлений.
Напомним, Сергей Глазьев российский ученый-экономист, общественный и политический деятель, научный руководитель Центра международных исследований экономических циклов Дж. Арриги и Н. Кондратьева ОГУ им. И. С. Тургенева.
Сообщение Советник Президента РФ Сергей Глазьев принял участие в конференции ОГУ появились сначала на РИА 57.
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