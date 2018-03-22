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Должность уполномоченных по защите прав пассажиров предлагают учредить в регионах России
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Должность уполномоченных по защите прав пассажиров предлагают учредить в регионах России 

RT на русском 17 часов назад
Создать штабы по контролю за работой общественного транспорта при главе региона, а также учредить должность уполномоченного по вопросам защиты прав пассажиров на транспорте предлагают в субъектах России. Соответствующее обращение направило Общероссийское объединение пассажиров на имя руководителей 21 региона страны (в распоряжении RT есть обращение на имя губернатора Калининградской области Антона Алиханова).
В письме общественники также отмечают, что необходимо создать телефонную линию и почту, на которую пассажиры смогут пожаловаться на работу общественного транспорта региона и перевозчика, а штаб в свою очередь займётся проверкой и устранением проблем.
Благодаря подобным мерам можно будет не допустить случаев нарушения прав пассажиров, в частности, закрытия общественного-значимых маршрутов, полагают в организации.
«В рамках проведения общественного контроля необходимо дать общественникам полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и возможность восстановления их работы, но в этом вопросе важно учитывать и причину их закрытия, далее вместе с жителями указанных территорий находить приемлемое решение. Особенно это актуально для сельских территорий», — пояснил зампред организации Илья Зотов.
Общественники также добавили, что соответствующие предложения направлены на исполнение поручения президента по итогам Государственного совета по транспорту в Ульяновской области. В рамках него правительство совместно с органами исполнительной власти субъектов должно представить предложения по использованию механизма общественного контроля за качеством выполнения пассажирских перевозок.
RT на русском: последние новости
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