Должность уполномоченных по защите прав пассажиров предлагают учредить в регионах России

Создать штабы по контролю за работой общественного транспорта при главе региона, а также учредить должность уполномоченного по вопросам защиты прав пассажиров на транспорте предлагают в субъектах России . Соответствующее обращение направило Общероссийское объединение пассажиров на имя руководителей 21 региона страны (в распоряжении RT есть обращение на имя губернатора Калининградской области Антона Алиханова ).

В письме общественники также отмечают, что необходимо создать телефонную линию и почту, на которую пассажиры смогут пожаловаться на работу общественного транспорта региона и перевозчика, а штаб в свою очередь займётся проверкой и устранением проблем.

Благодаря подобным мерам можно будет не допустить случаев нарушения прав пассажиров, в частности, закрытия общественного-значимых маршрутов, полагают в организации.

«В рамках проведения общественного контроля необходимо дать общественникам полномочия по выявлению случаев закрытия маршрутов общественного транспорта и возможность восстановления их работы, но в этом вопросе важно учитывать и причину их закрытия, далее вместе с жителями указанных территорий находить приемлемое решение. Особенно это актуально для сельских территорий», — пояснил зампред организации Илья Зотов