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Продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии
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Продавщица занялась проституцией и сравнила две профессии 

Lenta.ru 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
25-летняя Лана Уэст сменила профессию менеджера по продажам и занялась проституцией. Об особенностях новой работы она рассказала изданию Daily Star.
По словам женщины, она занята легальной проституцией в американском штате Невада, где секс за деньги разрешен законом. По ее словам, она чувствует себя в безопасности, и так работать намного лучше, чем пользоваться специальными мобильными приложениями для секс-знакомств.
Уэст рассказывает, что зарабатывает сегодня около 30 тысяч долларов в месяц. Она предпочитает постоянных клиентов, которые в обмен за секс не только дают деньги, но покупают ей новую одежду, водят ужинать и оплачивают жилье.
Единственно, семья Уэст негативно восприняла ее новое занятие. Правда, сама женщина не понимает причину этого. По ее словам, у нее нерелигиозные родители, и они могли бы отнестись к ее работе более снисходительно.
По мнению Уэст, работа проститутки ничем не хуже других, а ей самой такой способ зарабатывания денег нравится.
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