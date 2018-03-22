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Во всех школах Омска введут карточную систему питания
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Во всех школах Омска введут карточную систему питания 

АиФ-Омск 51 минуту назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом заявила Об директор департамента образования мэрии Инна Елецкая на заседании в горсовете.
Сегодня, 22 марта, в Омском городском Совете состоялось заседание рабочей групп по вопросам развития системы образования. В нём приняла участие и директор профильного департамента мэрии Инна Елецкая.
По словам Инны Елецкой, во всех школах города введут автоматизированную карточную систему питания.
«Существует карточка, на которую родители кладут деньги, а затем в столовой с помощью специального прибора с нее считывают деньги. По ней нельзя купить сладости, газировку или чипсы — только комплексное питание. Кроме того, существует система беспроцентного кредитования: если родитель вовремя не положил ребенку деньги, то еще неделю он будет питаться бесплатно. Карта также позволяет контролировать вход и выход ребенка из школы», — приводит слова Инны Елецкой РИА «Омск — информ».
Чиновница также добавила, что в настоящее время в десяти омских школах действует такая система. Реализацию проекта начали два года назад.
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