Во всех школах Омска введут карточную систему питания

Об этом заявила Об директор департамента образования мэрии Инна Елецкая на заседании в горсовете.

Сегодня, 22 марта, в Омском городском Совете состоялось заседание рабочей групп по вопросам развития системы образования. В нём приняла участие и директор профильного департамента мэрии Инна Елецкая.

По словам Инны Елецкой, во всех школах города введут автоматизированную карточную систему питания.

«Существует карточка, на которую родители кладут деньги, а затем в столовой с помощью специального прибора с нее считывают деньги. По ней нельзя купить сладости, газировку или чипсы — только комплексное питание. Кроме того, существует система беспроцентного кредитования: если родитель вовремя не положил ребенку деньги, то еще неделю он будет питаться бесплатно. Карта также позволяет контролировать вход и выход ребенка из школы», — приводит слова Инны Елецкой РИА Омск — информ».

Чиновница также добавила, что в настоящее время в десяти омских школах действует такая система. Реализацию проекта начали два года назад.