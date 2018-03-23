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730 млн рублей получит Иркутская область на ремонт дорог
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730 млн рублей получит Иркутская область на ремонт дорог 

АиФ Иркутск 23 марта 2018
Фото: АиФ Иркутск
Росавтодор принял решение выделить на ремонт дорог в Иркутской области 730 млн рублей. Это деньги, предусмотренные проектом «Безопасные и качественные дороги». Об этом было заявлено на заседании Росавтодора, посвященном итогам 5-летней работы.
Деньги должны быть потрачены на ремонт дорожного полотна, строительство новых развязок, установку светофоров и разделительных ограждений, лежачих полицейских. Также в рамках выделенных средств будут устанавливаться камеры видеонаблюдения.
В список субъектов, которым будут выделены средства, кроме Иркутской области попали еще несколько регионов РФ.
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