730 млн рублей получит Иркутская область на ремонт дорог

Росавтодор принял решение выделить на ремонт дорог в Иркутской области 730 млн рублей. Это деньги, предусмотренные проектом «Безопасные и качественные дороги». Об этом было заявлено на заседании Росавтодора, посвященном итогам 5-летней работы.

Деньги должны быть потрачены на ремонт дорожного полотна, строительство новых развязок, установку светофоров и разделительных ограждений, лежачих полицейских. Также в рамках выделенных средств будут устанавливаться камеры видеонаблюдения.