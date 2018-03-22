Правительство обсудит запрет на установку цен в морских портах в валюте

"Законопроект направлен на исключение возможности установления цен на услуги, оказываемые в морских портах Российской Федерации, в иностранной валюте или условных единицах", — следует из сообщения.

Согласно проекту, цены в портах должны устанавливаться только в рублях.