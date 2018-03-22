Законы, вступающие в силу 22 марта

Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 224 «О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 11 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе»

Установлен порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, осуществляемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния или пенсионных накоплений. Речь идёт, в частности, о проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, Центральной кольцевой автомобильной дороги ( Московская область ), а также сооружении АЭС «Ханхикиви-1» ( Финляндия ).

Так, предусмотрено проведение плановых, осуществляющихся не реже раза в год, и внеплановых выездных мероприятий. Установлены особенности банковского сопровождения и использования средств Фонда национального благосостояния для финансирования проектов.