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Законы, вступающие в силу 22 марта 

Парламентская газета 22 марта 2018
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 224 «О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 1, 2 и 11 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе»
Установлен порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, осуществляемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния или пенсионных накоплений. Речь идёт, в частности, о проектах по модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей, Центральной кольцевой автомобильной дороги (Московская область), а также сооружении АЭС «Ханхикиви-1» (Финляндия).
Так, предусмотрено проведение плановых, осуществляющихся не реже раза в год, и внеплановых выездных мероприятий. Установлены особенности банковского сопровождения и использования средств Фонда национального благосостояния для финансирования проектов.
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