Установлен порядок контроля над модернизацией БАМ и Транссиба

России установлен отдельный порядок мониторинга и контроля реализации проектов строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской области и модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Соответствующее постановление Правительства вступило в силу 22 марта.

Документом прописан порядок представления и рассмотрения документов в рамках мониторинга и контроля. Плановые выездные мероприятия осуществляются не реже одного раза в год.

Кроме того, постановлением определены особенности банковского сопровождения и использования средств Фонда национального благосостояния, за счёт которых и финансируются инфраструктурные проекты.

Также документом предусмотрены штрафные санкции за неперечисление инициаторами проектов в течение 30 рабочих дней привлеченных средств ФНБ контрагентам по соответствующим договорам (соглашениям) в рамках реализации проектов.

Действие постановление также распространяется на АЭС «Ханхикиви-1».