Лжеблаготворителей смогут привлечь к ответственности

Чтобы бороться с мошенниками, необходимо законодательно определить, кто и как имеет право устанавливать ящики для пожертвований и собирать средства с помощью волонтёров, считает автор соответствующего законопроекта, зампред Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко . Её инициативу планируется рассмотреть 22 марта на заседании экспертно-консультативного совета фракции «Единая Россия» по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества. Депутат рассказала« Парламентской газете » о сути своей инициативы, текст документа есть в распоряжении редакции.

Деньги только в присутствии незаинтересованного лица

Значительную часть средств — более 30 процентов — благотворительные организации собирают как раз с помощью ящиков для пожертвований, которые они ставят в крупных торговых центрах, на вокзалах и в прочих людных местах. Но из-за того, что вопросы использования таких урн в законодательстве никак не регламентируются, невозможно отследить, сколько наличных денег было собрано, сколько из них поступило на счета благотворительных организаций и сколько потрачено на цели, под которые эти средства изначально собирали.

Из-за такой непрозрачности граждане не особо доверяют благотворителям, и в результате из благотворительной сферы выпадают средства, которые люди пожертвовали бы, будь они уверены, что их деньги не попадут к мошенникам, считает Наталья Костенко. «С проблемой мошенничества в сфере благотворительности ко мне обратилась общественность — Форум доноров, объединяющий на сегодняшний день самые крупные российские фонды в этой сфере, а также ряд иных небольших НКО, работающих в этой сфере», — рассказала депутат.

По её словам, хотя ситуация и меняется благодаря добросовестным благотворительным организациям, которые стараются закрепить в практике правила размещения ящиков и сбора в них средств, всё же случаи сбора денег на улицах людьми, не имеющими никакого отношения к благотворительным организациям, распространены.

«Бывают случаи, когда мошенники, прикрываясь не только фотографиями «больных детей», но и именами широкоизвестных, зарекомендовавших себя фондов, ведут сбор денег с граждан. В случае выявления таких мошенников предъявить им претензии практически невозможно, если, например, название фонда было воспроизведено узнаваемо, но не полностью», — сообщила парламентарий.

Чтобы повысить прозрачность сферы сбора благотворительных средств, в том числе на улицах, в Закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» предлагается внести новую статью, а в Кодексе об административных нарушениях предусмотреть ответственность за предусмотренные в ней деяния.

left150тысяч рублейсоставит, согласно законопроекту, максимальный штраф для мошенников, незаконно собирающих пожертвования.

Инициатива оставляет право на использование ящиков для пожертвований исключительно за НКО, в уставах которых зафиксировано право на осуществление благотворительной деятельности. А для тех, кто возьмётся за такой сбор незаконно, предусмотрены административные штрафы. Лжеблаготворитель, который собирает деньги якобы на помощь больным, заплатит от трёх до пяти тысяч рублей, а если его признают должностным лицом — от 20 до 50 тысяч рублей. Юридические лица, которые не являются такими НКО, но занимаются сбором средств через ящики для пожертвований, будут наказаны штрафом от 50 тысяч до 150 тысяч рублей.

К деятельности самих благотворительных организаций инициатива тоже предъявляет особые требования. Так, они смогут устанавливать стационарные ящики, только заключив договор с собственником помещения, например магазина. Без договора любая ёмкость для денег будет считаться незаконной, если только она не находится в помещении самой НКО. Единственное исключение — разрешается временно разместить ящик, например, на городском празднике, имея письменное разрешение организатора мероприятия, или публичном уличном мероприятии самой благотворительной организации.

Станут контролировать и процедуру изъятия денег из ящика — согласно инициативе, за процессом должен будет следить небольшая комиссия, включающая человека, не связанного с благотворительной организацией. Это может быть представитель владельца помещения или организатора мероприятия, где располагается ящик, говорится в пояснениях к документу. Такие нормативные изменения Костенко сформулировала на основе предложений благотворительных организаций и практики их работы. Точный порядок, по которому должны будут доставать собранные деньги, определит Правительство своим подзаконным актом.

Ящик, размещённый в проходимом месте, например в терминале Аэроэкспресса, ежемесячно помогает благотворительному фонду «Расправь крылья!» оказать поддержку одной семье. Если же организация будет устанавливать и использовать ящики с нарушениями, то с неё взыщут от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, а её должностные лица, которые, например, открыли ящик в отсутствие независимого представителя, заплатят от пяти тысяч до 10 тысяч рублей.

Волонтёр не сможет собирать средства где попало

Важно не запрещать, а регулировать использование ящиков для сбора средств, так как такой способ даёт серьёзные результаты, согласен с идеей депутата директор одного из московских благотворительных фондов Николай Троцкий.

«По опыту ящик, размещённый в проходимом месте, например в терминале Аэроэкспресса, ежемесячно помогает благотворительному фонду «Расправь крылья!» оказать поддержку одной семье со среднестатистическим запросом о помощи в реабилитации, закупке лекарств или приобретении ТСР», — рассказал эксперт.

Троцкий подчеркнул, что законопроект может помочь бороться с мошенничеством, так как у правоохранителей будет законодательная база, на основе которой они должны будут действовать, а не проходить мимо лжеволонтёров с табличками «купи флажок — помоги детям».

Если законопроект примут, он коснётся в первую очередь таких «мобильных» мошенников. Инициатива разрешает собирать средства в переносные ящики, но только по поручению благотворительной НКО и исключительно в определённое место и время — на законных публичных мероприятиях с письменного разрешения организатора. При этом у того, кто собирает пожертвования, документ о разрешении должен быть при себе.

До сих пор бороться с такими нарушителями, по словам президента Фонда поддержки слепоглухих «Со-единение» Дмитрия Поликанова, «получалось не очень». «Так как не было закона, правоохранительные органы реагировали на ситуацию вяло, не имея особых полномочий», — считает он.

По мнению эксперта, предложенная Натальей Костенко инициатива будет работать на пользу добросовестных благотворительных организаций, а также даст возможность убрать несанкционированные сборы с улиц, повысив доверие граждан к сфере благотворительности в России

Цифры и факты Жители России готовы жертвовать деньги на благотворительность — в 2017 году, по данным Фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», только частные пожертвования составили 120 миллиардов рублей, охватив 53 процента населения страны. Почти треть (31 процент) средств поступила через ящики для благотворительности. По данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, лишь 11 процентов респондентов безоговорочно доверяют благотворителям. А 59 процентов благотворителей, опрошенных Фондом «КАФ», сказали, что готовы были бы жертвовать большую сумму, если бы были точно уверены, на что пойдут их деньги.