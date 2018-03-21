«Ростелеком», Nokia и Фонд «Сколково» запустили первую опытную зону сети 5G в «Сколково»

"Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике", — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

Уточняется, что «Ростелеком» проведет тестирование возможности использования радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц.

Практическое применение сети было продемонстрировано на экране ультравысокой четкости, куда передавался высококачественный контент с помощью 5G-модема. Опытная зона, как отмечается в сообщении, позволит показать перспективы использования технологий 5G для различных отраслей экономики.

Также «Ростелеком» пригласил принять участие другие компании и научные коллективы к тестированию опытной зоны 5G.