«Ростелеком», Nokia и Фонд «Сколково» запустили первую опытную зону сети 5G в «Сколково» 

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. «Ростелеком», Nokia и фонд «Сколково» запустили первую в России открытую опытную зону сети пятого поколения (5G) на территории «Сколково». Об этом в среду сообщает пресс-служба «Ростелекома».
"Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике", — заявил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Уточняется, что «Ростелеком» проведет тестирование возможности использования радиочастот в диапазоне 3400-3800 МГц.
Практическое применение сети было продемонстрировано на экране ультравысокой четкости, куда передавался высококачественный контент с помощью 5G-модема. Опытная зона, как отмечается в сообщении, позволит показать перспективы использования технологий 5G для различных отраслей экономики.
Также «Ростелеком» пригласил принять участие другие компании и научные коллективы к тестированию опытной зоны 5G.