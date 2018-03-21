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Мировой Блокчейн опыт IBM будет представлен на Blockchain Conference Astana
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Мировой Блокчейн опыт IBM будет представлен на Blockchain Conference Astana 

Банки Сегодня 21 марта 2018
Фото: Банки Сегодня
Мировой Блокчейн опыт IBM будет представлен на Blockchain Conference AstanaС каждым новым днем появляются новости о том, какие всемирные банки, финансовые институции и правительственные организации анонсируют проекты и решения для своих задач, основываясь на технологии Блокчейн. И уже в июне 2018 года представитель IBM Михаил Коротько в рамках Blockchain Conference Astana расскажет о своем уникальном опыте бизнес-решений, построенных на данной технологии.
Что уже сделано и что будет сделано в ближайшее время компанией IBM — как глобального лидера в области профессиональных IT решений для бизнеса — вот один из пунктов доклада, с которым Михаил поделится в Marriott в рамках Blockchain Conference Astana 14 июня 2018.
Михаил Коротько является высококвалифицированным, сертифицированный ИТ-архитектором с более чем 14-летним опытом работы в ИТ. На его счету более 35 международных сертификатов в области ИТ (Open CA — мастер-сертифицированный ИТ-архитектор, сертифицированный архитектор IBM, CCEE, CCAA, CCA, MCSE, MCITP, MCSA, VCP), 2 международных награды (VMware vExpert). Михаил имеет большой опыт планирования, руководства, проектирования и реализации средних и крупных ИТ-проектов (Cloud Computing, IT Infrastructure, Big Data, отраслевые решения и т. д.), включая предпродажную / сбытовую деятельность, разработку и внедрение архитектуры, системную интеграцию и услуги, большой опыт работы в команде в качестве технического руководителя с распределенными международными и мультикультурными командами.
BConference Astana обещает стать одним из самых значимых событий Казахстана. Конференция будет посвящена темам возможности Блокчейн для финансовой среды, решений для банков, платежных систем, денежных переводов, обменных операции и др. ; построения государственных сервисов с помощью Блокчейн; сбору и анализу данных с помощью Блокчейн.
Участие в конференции могут принять все желающие. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте.
Для того, чтобы быть в курсе всех новостей BConference Astana подписывайтесь на рассылки и следите за обновлениями на сайте bconference.kz.
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