Пользователи считают, что криптовалютную биржу Binance взломали

Foto: Artur VerkhovetskiyПользователи считают, что криптовалютную биржу Binance взломалиВ свете последних событий, уже вечером 7 марта курс Bitcoin начал стремительно падать, из-за возможного взлома крупнейшей биржи. После опровержения администрации, падение курса прекратилось и Bitcoin снова начал расти. Но сегодня он вновь перешел на падение.

При этом администрация биржи подтвердила, что часть пользователей стали жертвами мошенников. Их взломали с помощью вирусов разосланных по электронной почте. Но владельцы биржи заверили, что сама площадка находится в полной безопасности.