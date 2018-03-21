Ещё
Пользователи считают, что криптовалютную биржу Binance взломали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пользователи считают, что криптовалютную биржу Binance взломали 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: Artur VerkhovetskiyПользователи считают, что криптовалютную биржу Binance взломалиВ свете последних событий, уже вечером 7 марта курс Bitcoin начал стремительно падать, из-за возможного взлома крупнейшей биржи. После опровержения администрации, падение курса прекратилось и Bitcoin снова начал расти. Но сегодня он вновь перешел на падение.
При этом администрация биржи подтвердила, что часть пользователей стали жертвами мошенников. Их взломали с помощью вирусов разосланных по электронной почте. Но владельцы биржи заверили, что сама площадка находится в полной безопасности.
Эксперты считают, что это не единственный фактор, который привел к понижению курса. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки высказала недоверие к криптовалюте. Критика прежде всего касалась регистрации криптовалютных бирж, которые не имеют соответствующего статуса, а значит не могут гарантировать инвесторам защищенность их денежных средств.
Банки Сегодня: последние новости
Мировой Блокчейн опыт IBM будет представлен на Blockchain Conference Astana Санкции вместо поздравлений Технология блокчейна будет применена при создании единого реестра вкладчиков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД53
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть123
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»88
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
В центре Москвы обрушилось здание39
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение