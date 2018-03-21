Пользователи считают, что криптовалютную биржу Binance взломали 

Foto: Artur VerkhovetskiyПользователи считают, что криптовалютную биржу Binance взломалиВ свете последних событий, уже вечером 7 марта курс Bitcoin начал стремительно падать, из-за возможного взлома крупнейшей биржи. После опровержения администрации, падение курса прекратилось и Bitcoin снова начал расти. Но сегодня он вновь перешел на падение.
При этом администрация биржи подтвердила, что часть пользователей стали жертвами мошенников. Их взломали с помощью вирусов разосланных по электронной почте. Но владельцы биржи заверили, что сама площадка находится в полной безопасности.
Эксперты считают, что это не единственный фактор, который привел к понижению курса. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам Соединенных Штатов Америки высказала недоверие к криптовалюте. Критика прежде всего касалась регистрации криптовалютных бирж, которые не имеют соответствующего статуса, а значит не могут гарантировать инвесторам защищенность их денежных средств.