Санкции вместо поздравлений 

Санкции вместо поздравленийБелый дом воздержался от каких-либо заявлений в первый день после оглашения результатов. А уже 20 марта, официальные представители Белого дома заявили, что не собираются поздравлять Владимира Путина, так как его победа и так была понятна. Более того, вместо поздравлений американские партнеры подчеркнули, что и дальше будут накладывать санкции, если Россия будет угрожать интересам США:
— Результат выборов был известен задолго до их проведения. Мы в свою очередь, будем делать всё для сдерживания российской агрессии на мировой арене, — сказал Хоган Гидли.