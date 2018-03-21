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Санкции вместо поздравлений
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Санкции вместо поздравлений 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Санкции вместо поздравленийБелый дом воздержался от каких-либо заявлений в первый день после оглашения результатов. А уже 20 марта, официальные представители Белого дома заявили, что не собираются поздравлять Владимира Путина, так как его победа и так была понятна. Более того, вместо поздравлений американские партнеры подчеркнули, что и дальше будут накладывать санкции, если Россия будет угрожать интересам США:
— Результат выборов был известен задолго до их проведения. Мы в свою очередь, будем делать всё для сдерживания российской агрессии на мировой арене, — сказал Хоган Гидли.
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