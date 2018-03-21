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Технология блокчейна будет применена при создании единого реестра вкладчиков
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Технология блокчейна будет применена при создании единого реестра вкладчиков 

Банки Сегодня 1 час назад
Технология блокчейна будет применена при создании единого реестра вкладчиковНа данный момент, в мировой экономике нет примеров подобных систем, которые бы содержали информацию о вкладах. Созданная платформа увеличит прозрачность банковского рынка, а также позволит специалистам производить мониторинг информации и вести государственную статистику.
В ЦБ заявили, что реестр начнет свою работу уже в 2019 году. После открытия вклада, банк направляет всю необходимую информацию на сервера Центробанка, где будет делаться соответствующая запись в реестре. Она будет содержать реквизиты банка, полную информацию о вкладчике и сумму депозита.
— Реестр позволит существенно упростить работу нашего агентства. В некоторых случаях, недобросовестные банки отказываются предоставлять информацию о своих вкладчиках, поэтому вскоре мы сами сможем вести базу данных, и защищать всех вкладчиков. Более того, технология блокчейна гарантирует полную сохранность информации, — рассказал управляющий начальник по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.
Одной из дополнительных возможностей реестра, является мониторинг вкладов в реальном времени. Это позволит ЦБ проводить исследования и выяснять различную информацию. Например, какие вклады имеют наибольшие рейтинги среди населения.
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