Технология блокчейна будет применена при создании единого реестра вкладчиков

Технология блокчейна будет применена при создании единого реестра вкладчиковНа данный момент, в мировой экономике нет примеров подобных систем, которые бы содержали информацию о вкладах. Созданная платформа увеличит прозрачность банковского рынка, а также позволит специалистам производить мониторинг информации и вести государственную статистику.

В ЦБ заявили, что реестр начнет свою работу уже в 2019 году. После открытия вклада, банк направляет всю необходимую информацию на сервера Центробанка, где будет делаться соответствующая запись в реестре. Она будет содержать реквизиты банка, полную информацию о вкладчике и сумму депозита.

— Реестр позволит существенно упростить работу нашего агентства. В некоторых случаях, недобросовестные банки отказываются предоставлять информацию о своих вкладчиках, поэтому вскоре мы сами сможем вести базу данных, и защищать всех вкладчиков. Более того, технология блокчейна гарантирует полную сохранность информации, — рассказал управляющий начальник по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

Одной из дополнительных возможностей реестра, является мониторинг вкладов в реальном времени. Это позволит ЦБ проводить исследования и выяснять различную информацию. Например, какие вклады имеют наибольшие рейтинги среди населения.