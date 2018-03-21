Переход к цифровой открытости должен стать приоритетом Минэнерго на 2018 год

Работа Министерства энергетики по реализации Стандарта открытости заслуживает высокой оценки. На следующем этапе необходимо разработать модель открытости работы Минэнерго с учётом новых задач цифровой экономики. Об этом заявил министр РФ по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов , выступая 21 марта на заседании общественного совета при Минэнерго. На заседании был одобрен отчёт об итогах работы министерства в 2017 году и задачи на 2018 год.

Министр напомнил о трёх принципах, которые должно реализовывать каждое министерство и ведомство в соответствии со Стандартом открытости. Это информационная открытость, вовлечённость заинтересованных, референтных групп и подотчётность. Важную роль в обеспечении этих принципов играют общественные советы при министерствах и ведомствах. Общественный совет при Минэнерго в части организации своей деятельности, выбора приоритетов и независимости в суждениях, по мнению Михаила Абызова, является эталоном для других министерств.

Необходимо на ту экспертизу и ту вовлечённость, которую мы получаем от заинтересованных групп, отвечать обратной связью по каждому конкретному вопросу повестки обсуждения — что мы делаем, что не делаем, и почему. В противном случае энергия этого взаимодействия просто иссякнет», — подчеркнул Михаил Абызов.

Он напомнил о продолжительной и продуктивной работе общественного совета при Минэнерго и привлечённых экспертов по разработке Энергетической стратегии до 2035 года, которая до сих пор не принята правительством. Михаил Абызов попросил руководство Минэнерго дать объяснения членам общественного совета и экспертам, что препятствует принятию документа.

Работа по созданию культуры государственного управления, где открытость и работа со своими клиентами являются неотъемлемой частью повседневной деятельности, продолжается, подчеркнул министр. Это требует вовлечённости со стороны первого руководителя, и глава Минэнерго Александр Новак показывает это на собственном примере, сказал Михаил Абызов, выразив надежду, что в следующем политическом цикле эта культура продолжит развиваться.

На следующем этапе надо разработать модель открытости работы ведомства в рамках новых задач цифровой экономики. У нас была большая задача по доналадке ГИС ТЭК, и мы договаривались о создании на её основе удобных сервисов. Задача на 2018 год —определить три крупных блока, по которым мы создадим сервисы. Провести хакатон по открытым данным среди разработчиков, которые смогут предложить свои коммерческие решения, востребованные рынком. Начало такой работы по цифровой открытости должно стать приоритетом на 2018 год в части реализации Стандарта открытости», —считает Михаил Абызов.

Внедрение цифровых технологий в энергетике — одна из ключевых задач министерства на 2018 год, подчеркнул Александр Новак. Он сообщил о планах разработать «дорожную карту», которая стала бы частью общей «дорожной карты» по цифровизации экономики.

Внедрение механизмов Открытого правительства, по словам министра энергетики, являлось одним из основных элементов работы Минэнерго в 2017 году.

На мой взгляд, это способствовало укреплению обратной связи с представителями референтных групп, включению их инициатив в число приоритетов работы министерства, повышению качества и прозрачности нашей деятельности», — отметил Александр Новак.

Рост показателя открытости министерства в 2017 году составил 14% — вдвое выше планового значения, сообщил замминистра энергетики Антон Инюцын . Позиции, по его словам, удалось улучшить по трём направлениям: работа с открытыми данными, повышение понятности нормативно-правовых актов и реализация инициативных проектов. По итогам года официальный сайт Минэнерго поднялся с 45 на 22-е место в рейтинге государственных сайтов, который составляет Минэкономразвития . Что касается открытых данных, то за год было размещено 70 наборов, наиболее востребованными оказались данные об объёме добычи нефти и газа и об инвестиционных программах компаний.

Работа по большинству законопроектов Минэнерго ведётся с использованием инструментов открытости, и это даёт результаты, подчеркнул замглавы Минэнерго. Открытое взаимодействие со стейкхолдерами, по его словам, позволило по-новому взглянуть на реформу теплоснабжения. Другой пример открытости — решение задач по энергообеспечению Крыма . Благодаря открытому диалогу с населением и местными администрациями удалось обеспечить дополнительный общественный контроль за ходом строительства и учесть предложения местных жителей. От некоторых законопроектов Минэнерго пришлось отказаться под влиянием общественности. Пример — законопроект, который предлагал ввести госрегулирование поставок сжиженных углеводородов на внутренний рынок.

Минэнерго продолжает внедрение Стандарта открытости в региональных органах исполнительной власти. На данный момент его поддержали 53 органа власти субъектов РФ, из них 29 уже утвердили свои ведомственные планы по реализации концепции открытости.

В рамках инициативного проекта по открытости Минэнерго запустило портал раскрытия энергетических деклараций бюджетного сектора, который позволяет любому посетителю посмотреть аналитические отчёты об основных показателях энергоэффективности в государственных учреждениях с детализацией вплоть до муниципального образования.

Председатель общественного совета при Минэнерго Герман Греф высоко оценил работу ведомства в 2017 году, однако посоветовал более чётко прописать архитектуру целей и задач министерства.

Минэнерго — это вспомогательное, инфраструктурное министерство, которое обслуживает экономику. Соответственно, цели должны ставиться от экономики. А задачи — это производные целей. Эта история критически важна. Сейчас мы не видим всей картинки. Хочется видеть целеполагание немного в другом формате: ясная цель, как эта цель достигалась, как выполнены КПЭ и как изменился рынок? Такая матрица значительно всё упрощает и индивидуализирует вклад всех субъектов», — пояснил он.

Михаил Абызов, в свою очередь, предложил отчитаться о работе Минэнерго в новом формате на заседании коллегии министерства, которое запланировано на 6 апреля.