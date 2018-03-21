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Финляндия решила торговать счастьем
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Финляндия решила торговать счастьем 

Lenta.ru 21 марта 2018
Финляндии не хватает топовых финансовых специалистов. Подразделение центрального банка страны — Финский финансовый надзор (орган, отвечающий за рынок ценных бумаг, инвестбанки и кредитные организации) — срочно нуждается в 30 высококвалифицированных финансистах. Глава надзора Аннели Туомен посетовала, что установить зарплаты таким специалистам, как в ведущих финансовых конгломератах она не может, поэтому она готова «поделиться счастьем работы в самой счастливой стране мира». Об этом пишет Bloomberg.
«Мы не можем купить себе сотрудников деньгами. У нас хорошие зарплаты в контексте государственных органов Финляндии, но тягаться с частным финансовым сектором мы просто не можем», — заявила она.
Срочная необходимость в найме 30 топовых финансистов Туомен объяснила тем, что в Хельсинки переезжает крупнейший финансовый конгломерат Скандинавии — Nordea Bank.
Компания недовольна шведскими властями за создание недружественной законодательной системы, поэтому конгломерат принял решение переехать в соседнюю Финляндию. В компании уверены, что в европейском банковском союзе Nordea будет чувствовать себя лучше.
Туомен призналась, что из-за переезда именно шведского банка она бы хотела нанять финансистов из Швеции, но готова рассмотреть и других кандидатов, например, из Германии и Центральной Европы.
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