Ещё
В Сколково запустили сеть с поддержкой 5G
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сколково запустили сеть с поддержкой 5G 

360tv.ru 21 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Сразу несколько телекоммуникационных компаний произвели запуск первой в России открытой зоны сети 5G. Опытная зона продемонстрирует работу беспроводной связи 5G и позволит привлечь к разработке внимание представителей отдельных экономических отраслей, сообщил сайт Cnews.
На запуске тестовой зоны присутствовали несколько руководителей. Так мероприятие посетил председатель правления Фонда «Сколково», глава «Ростелекома» Михаил Осеевский и  вице-президент
Nokia в Восточной Европе Деметрио Руссо.
Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике. Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также
волоконно-оптическими
сетями с функциями программно— управляемых сетей. «Ростелеком» предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своем основном клиентском бизнесе
— Михаил Осеевский
Начало коммерческого использования новой технологии связи, которая позволяет достигать скорости передачи данных, равной десяти гигабитам в секунду, ожидается не раньше 2020 года. Ее внедрение обозначит новый виток в развитии глобальной Сети.
Активным сторонником развития связи, использующей сети 5G, является
премьер-министр
Дмитрий Медведев. В январе на рабочем заседании он поднял вопрос создания инфраструктуры для связи с технологией 5G.
360tv.ru: последние новости
Электронные больничные внедрили в постоянный документооборот в Подмосковье ЦБ намерен запретить переуступку долгов «черным коллекторам» Уполномоченный по правам ребенка Подмосковья на заседании Мособлдумы подведет итоги работы за год
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России признали бессилие перед США386
В крови Скрипаля нашли «Новичок»208
Жириновского обвинили в гомосексуальных домогательствах216
Ученые расшифровали ДНК миниатюрного «пришельца»44
Оценен ущерб Украины от потери Крыма и Донбасса27
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение