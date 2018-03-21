В Сколково запустили сеть с поддержкой 5G 

Сразу несколько телекоммуникационных компаний произвели запуск первой в России открытой зоны сети 5G. Опытная зона продемонстрирует работу беспроводной связи 5G и позволит привлечь к разработке внимание представителей отдельных экономических отраслей, сообщил сайт Cnews.
На запуске тестовой зоны присутствовали несколько руководителей. Так мероприятие посетил председатель правления Фонда «Сколково», глава «Ростелекома» Михаил Осеевский и вице-президент
Nokia в Восточной Европе Деметрио Руссо.
Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике. Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также
волоконно-оптическими
сетями с функциями программно— управляемых сетей. «Ростелеком» предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своем основном клиентском бизнесе
— Михаил Осеевский
Начало коммерческого использования новой технологии связи, которая позволяет достигать скорости передачи данных, равной десяти гигабитам в секунду, ожидается не раньше 2020 года. Ее внедрение обозначит новый виток в развитии глобальной Сети.
Активным сторонником развития связи, использующей сети 5G, является
премьер-министр
Дмитрий Медведев. В январе на рабочем заседании он поднял вопрос создания инфраструктуры для связи с технологией 5G.