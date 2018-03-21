В Сколково запустили сеть с поддержкой 5G

Сразу несколько телекоммуникационных компаний произвели запуск первой в России открытой зоны сети 5G. Опытная зона продемонстрирует работу беспроводной связи 5G и позволит привлечь к разработке внимание представителей отдельных экономических отраслей, сообщил сайт Cnews

Nokia в Восточной Европе Деметрио Руссо.

Сети 5G — это следующая эволюционная ступень предыдущих технологий, которая призвана стать одной из опорных в цифровой экономике. Эта технология потребует на порядок больше базовых станций. Появится необходимость их соединения с центрами коммутации и с ЦОДами для обработки трафика абонентов, а также

волоконно-оптическими

сетями с функциями программно— управляемых сетей. «Ростелеком» предлагает операторам связи воспользоваться услугами своей готовой развитой инфраструктуры и сосредоточится на своем основном клиентском бизнесе

— Михаил Осеевский

Начало коммерческого использования новой технологии связи, которая позволяет достигать скорости передачи данных, равной десяти гигабитам в секунду, ожидается не раньше 2020 года. Ее внедрение обозначит новый виток в развитии глобальной Сети.

Активным сторонником развития связи, использующей сети 5G, является

премьер-министр