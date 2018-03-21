Властям штатов США запретили покупать продукты «Лаборатории Касперского» за госсредства

Нахождение в каталоге давало право властным структурам штатов приобретать это ПО за счет средств федерального бюджета.

"Как вы знаете, мы выпустили обязательную к выполнению директиву об изъятии этих программ из федеральных компьютерных систем. Мы не имеем полномочий обязывать штаты делать это, но мы исключили их [это ПО] из каталога GSA, который позволяет штатам покупать [эти программы] за счет средств федерального бюджета", — сказала она.