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В апреле в Высшей школе экономики обсудят проблемы экономики и общества
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В апреле в Высшей школе экономики обсудят проблемы экономики и общества 

Индикатор 2 часа назад
Фото: Индикатор
10-13 апреля в Москве пройдет XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, которую НИУ «Высшая школа экономики» проводит совместно со Всемирным банком. Более подробную информацию о программе конференции, ее участниках и тематике их докладов можно узнать на сайте конференции.
Во время выступлений участники представят обновленный макроэкономический прогноз, обсудят задачи модернизации системы государственной статистики, условия и перспективы структурных сдвигов в российской экономике, назревшие изменения в сфере образования, а также в системе государственного управления.
Специальными темами, которые будут отличать XIX конференцию от предыдущих, станут «Стабильность и развитие», «Неравенство и инклюзивное развитие», «Перспективы и драйверы глобализации и регионализации в новых условиях», «Технологическое будущее: на пути к „умному обществу“»; «Арктика: вызовы XXI века». Им будут посвящены круглые столы и наиболее важные доклады.
Также ученые поговорят о переосмыслении научной коммуникации; возможностях и барьерах найма иностранных ученых в российские научные организации и вузы; социальных ролях ученых во взгляде прессы крупного российского индустриального города; создании и развитии цифровой экономики в контексте открытой науки; гендерных различиях в заработной плате преподавателей российских вузов и обсудят роль женщин в технологическом будущем.
Организаторы планируют, что на мероприятиях конференции будут присутствовать члены Правительства РФ, представители Администрации президента РФ, сотрудники Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития, российские и зарубежные ученые, руководители российских и иностранных компаний.
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