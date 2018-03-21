Новости о коррупции за 21 марта

Антикоррупционная политика

Верховный суд недоволен размером судебных пошлин

Размер судебных пошлин, взимаемых с истцов, несправедливо низок, что превращает суд в практически бесплатный инструмент разрешения коммерческих споров, уверен председатель Совета судей России , судья Верховного суда (ВС) Виктор Момотов.

Борьба с коррупцией

Бывший советник главы «Ростеха» заподозрен в растрате 10 млн рублей

Задержан первый замначальника Дальневосточной таможни

Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей Федоров стал фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Его поймали на взятке.

В летном отряде «Россия» прошла проверка Генеральной прокуратуры

По данным ПАСМИ, комиссия надзорного ведомства выявила нарушения в ФГБУ «СЛО „Россия“ в результате инспекции деятельности авиационно-технической базы, летного комплекса и учебного центра.

На заводе „Ростеха“ в Мордовии закупают оборудование для майнинга криптовалют