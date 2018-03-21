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Новости о коррупции за 21 марта
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Новости о коррупции за 21 марта 

pasmi.ru 21 марта 2018
Антикоррупционная политика
Верховный суд недоволен размером судебных пошлин
Размер судебных пошлин, взимаемых с истцов, несправедливо низок, что превращает суд в практически бесплатный инструмент разрешения коммерческих споров, уверен председатель Совета судей России, судья Верховного суда (ВС) Виктор Момотов.
Борьба с коррупцией
Бывший советник главы «Ростеха» заподозрен в растрате 10 млн рублей
Следственный комитет задержал экс-советника главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Николая Семенова по подозрению в растрате средств Национальной иммунобиологической компании.
Задержан первый замначальника Дальневосточной таможни
Первый заместитель начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергей Федоров стал фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных платежей. Его поймали на взятке.
В летном отряде «Россия» прошла проверка Генеральной прокуратуры
По данным ПАСМИ, комиссия надзорного ведомства выявила нарушения в ФГБУ «СЛО „Россия“ в результате инспекции деятельности авиационно-технической базы, летного комплекса и учебного центра.
На заводе „Ростеха“ в Мордовии закупают оборудование для майнинга криптовалют
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил странную закупку, опубликованную ПАО „Ковылкинский электромеханический завод“, входящего в состав структур „Ростеха“. Руководство завода решило потратить 17,6 млн рублей на оборудование, используемое для майнинга криптовалют, хотя в „Ростехе“ уверяли, что не реализуют никаких проектов в этой сфере.
pasmi.ru: последние новости
На заводе «Ростеха» в Мордовии закупают оборудование для майнинга криптовалют На изъятых у полковника Захарченко миллиардах рублей не смогли найти его ДНК «Трансперенси» требует ввести уголовную ответственность за сексуальное вымогательство
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