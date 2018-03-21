Минфин допустил снижение требований к рейтингу банков для размещения бюджетных средств

Об этом заявил в среду министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Федерального казначейства . «Полагаю возможным шире использовать рейтинги кредитных рейтинговых агентств при размещении средств федерального бюджета на депозиты. Это будет существенным вкладом в повышение эффективности управления бюджетными средствами», — сказал Силуанов.

Он напомнил, что в России создана собственная рейтинговая инфраструктура, рейтинговые агентства работают достаточно качественно. «Поэтому уверен, что использование кредитных рейтингов отечественных кредитных рейтинговых агентств позволит увеличить и доходы, с одной стороны, бюджета от использования остатков денежных средств, которые хранятся в казначействе, а также позволит обеспечить отбор надежных банков», — отметил Силуанов.

В конце февраля замглавы минфина Алексей Моисеев заявлял, что ведомство уже работает над снижением требований к банкам, работающим с госсредствами. В частности, он говорил, что минфин предполагает возможным использовать банковский рейтинг «А-» для размещения госденег, а также рейтинг «ВВВ-» для работы с гарантиями по налоговым платежам и госзакупкам.

Федеральное казначейство через два года станет полноценной платежной системой, рассчитывают в минфине

Кроме того, Силуанов анонсировал будущую трансформацию Федерального казначейства в платежную систему. «Казначейству необходимо запустить систему казначейских платежей, для этого уже в 2018 году необходимо принять поправки в Бюджетный кодекс», — заявил министр. По его словам, в 2019 году в Банке России должен быть открыт единый казначейский счет для обслуживания всех клиентов казначейства. «С 2020 года казначейство должно перевести все открытые ему счета из Банка России и стать полноценной платежной системой», — сказал Силуанов.

При этом с 2021 года должна быть обеспечена возможность начисления процентов на счета публично-правовых образований в казначействе за счет управления ликвидностью нового казначейского счета, добавил Силуанов. Также в 2018 году казначейство должно перейти к размещению денег по договорам репо по рыночной плавающей ставке, а также внедрить два новых инструмента — валютный своп и депозиты с центральным контрагентом.