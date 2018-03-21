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Бузова жестко отомстила бывшему мужу
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Бузова жестко отомстила бывшему мужу 

Teleprogramma.pro 21 марта 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Ольга Бузова продолжает покорять олимп шоу-бизнеса. После ошеломляющего успеха своей композиции «Она не боится», которая сумела стать на первое место в хит-параде за минуту, как в свое время песня Адель «Hello», певице действительно уже ничего не страшно.
Звезда «Дома-2» продолжает свое победоносное шествие, доказывая каждый раз себе и всем окружающим, что она чего-нибудь да стоит. В этот раз она поделилась с подписчиками бэкстейджем, где позирует в окружении полуодетых мускулистых красавцев, которые становятся перед нею на колени. В комментарии к видео Ольга пояснила, что стала героиней рекламной компании известного итальянского бренда.
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Как и ожидалось, пост звезды вызвал бурный восторг подписчиков. Они отметили, что этот ролик поставил Дмитрия Тарасова на колени и ему уготована судьба называться экс-супругом Ольги Бузовой.
Пользователи также написали, что певица выглядит необычайно чувственно, ее буквально не узнать и забросали Ольгу массой восторженных отзывов.
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Ранее стало известно, что один особо ярый поклонник творчества певицы собирается поставить своему кумиру памятник при жизни.
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