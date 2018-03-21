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На заводе «Ростеха» в Мордовии закупают оборудование для майнинга криптовалют
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На заводе «Ростеха» в Мордовии закупают оборудование для майнинга криптовалют 

pasmi.ru 21 марта 2018
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил закупку, опубликованную ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», входящего в состав структур «Ростеха». Руководство завода решило потратить 17,6 млн рублей на оборудование, используемое для майнинга криптовалют, хотя в «Ростехе» уверяли, что не реализуют никаких проектов в этой сфере.
Заводы стоят, крипта майнится
«Гендиректор ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» из республики Мордовии решил, видимо, немного обогатиться. За счет мощностей завода. На майнинге криптовалюты», — сообщает один из координаторов ФБК Любовь Соболь.
Ниже приводятся данные о закупочном лоте, размещенном заводом на сайте госзакупок 15 марта. Предприятие запрашивает котировки на покупку 522 видеокарт, переходников к ним и других компьютерных комплектующих на сумму свыше 17,6 млн рублей. Марка заказываемых видеокарт, а также их количество позволяют сделать вывод, что на заводе совершенно очевидно решили подзаработать на виртуальной валюте.
«Налицо признаки хищения и растраты в личных целях. Помимо 17 млн рублей, что идут на закупку оборудования, для майнинга не могут не использоваться помещения завода и электричество. И все это за наш с вами счет, считайте. Ведь Ковылкинский завод — «внучка» госкорпорации «Ростех». А та принадлежит государству», — резюмируют в ФБК.
Для проверки закупки активисты направили письмо в прокуратуру.
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