На заводе «Ростеха» в Мордовии закупают оборудование для майнинга криптовалют

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил закупку, опубликованную ПАО «Ковылкинский электромеханический завод», входящего в состав структур «Ростеха» . Руководство завода решило потратить 17,6 млн рублей на оборудование, используемое для майнинга криптовалют, хотя в «Ростехе» уверяли, что не реализуют никаких проектов в этой сфере.

Заводы стоят, крипта майнится

Ниже приводятся данные о закупочном лоте, размещенном заводом на сайте госзакупок 15 марта. Предприятие запрашивает котировки на покупку 522 видеокарт, переходников к ним и других компьютерных комплектующих на сумму свыше 17,6 млн рублей. Марка заказываемых видеокарт, а также их количество позволяют сделать вывод, что на заводе совершенно очевидно решили подзаработать на виртуальной валюте.

«Налицо признаки хищения и растраты в личных целях. Помимо 17 млн рублей, что идут на закупку оборудования, для майнинга не могут не использоваться помещения завода и электричество. И все это за наш с вами счет, считайте. Ведь Ковылкинский завод — «внучка» госкорпорации «Ростех». А та принадлежит государству», — резюмируют в ФБК.