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В Петербурге будут внедрять технологию блокчейн в городскую среду
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В Петербурге будут внедрять технологию блокчейн в городскую среду 

BitCryptoNews 21 марта 2018
Фото: BitCryptoNews
С 18 по 19 апреля в Северной столице пройдет форум, частью программы которого станет конкурс технологических проектов «Цифровой Петербург». Новая площадка поможет развитию цифровой экономики и внедрению перспективных проектов в городскую среду. Инициаторами конкурса выступили проектный офис «Умный город Санкт-Петербург», губернатор Санкт-Петербурга и Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ). Принять участие в конкурсе могут авторы и разработчики, в том числе и в сфере блокчейн, проекты которых помогут решить проблемы развития городской среды с помощью цифровых технологий. Призовой фонд конкурса, составляющий 1 млн рублей, между собой поделят четыре победителя в номинациях «Цифровой город», «Цифровой бизнес», «Цифровая медицина» и «Цифровые кадры». Кроме того, лучшие проекты смогут получить поддержку при их реализации проектным офисом «Умный город Санкт-Петербург». Напомним, РАКИБ была создана для того, чтобы распространять и интегрировать в экономику страны технологии блокчейн и легализовать использование цифровых валют. На сегодняшний день организация объединяет в себе более 1700 участников.
Ранее мы писали об успешном опыте внедрения идеи умного города в Тайбее и о разработках таких технологий NOKIA.
фото: Pixabay
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